उन्नाव में हत्या; मामूली विवाद में बड़े ने छोटे भाई को चाकू से गोद कर मार डाला, सामने आई ऐसी वजह

कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के पीडी नगर (प्रियदर्शनी नगर) में शनिवार को हुई सनसनीखेज वारदात.

उन्नाव में हत्या.
उन्नाव में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
उन्नाव : कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के पीडी नगर में शनिवार को घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से हमला कर जान ले ली. परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर छोटा मोटा विवाद होता था, लेकिन शनिवार को विवाद ने खूनी रूप ले लिया. युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है. हालांकि पुलिस आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है.

उन्नाव में हत्या की जानकारी देते सीओ सिटी उन्नाव दीपक यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

कोतवाली सदर पुलिस के अनुसार शनिवार को पीडी नगर इलाके में रहने वाले गणेश सोनी के दो बेटों सत्यम सोनी (24) और शिवम सोनी (27) के बीच किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था. शुरुआत में विवाद कहासुनी तक सीमित था, लेकिन मामला बढ़ने पर शिवम ने आवेश में सत्यम पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया. खून से लथपथ सत्यम को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


वारदात की सूचना मिलने पर सीओ सिटी उन्नाव दीपक यादव और कोतवाली सदर थाना प्रभारी चंद्रकांत मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है. विवाद की असल वजह तफ्तीश के बाद सामने आएगी. आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


