त्रिलोकपुरी में सनसनीखेज हत्या: मोबाइल चार्जिंग के मामूली विवाद में दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या, जानिए पूरा मामला
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मोबाइल चार्जिंग को लेकर विवाद में तीन बदमाशों ने दुकानदार की चाकू गोदकर की हत्या,दुकान का एक और शख्स घायल
Published : February 9, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के त्रिलोकपुरी इलाके में मामूली बात पर खूनी संघर्ष का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. थाना कल्याणपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले त्रिलोकपुरी में महज मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुए विवाद में तीन बदमाशों ने एक बाइक स्पेयर पार्ट्स और सर्विस दुकानदार की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस हमले में दुकान का एक अन्य कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
जानिए क्या है पूरा मामला ?
डीसीपी पूर्वी दिल्ली अभिषेक धनिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुरी में अपनी बाइक सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे. तीन युवक रविवार देर शाम दुकान पर आए थे. विवाद की शुरुआत मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाने जैसी छोटी सी बात से हुई और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने अपना आपा खो दिया और वीर सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
हमलावरों ने चाकू से किए कई वार- चश्मदीद
चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों ने वीर सिंह के शरीर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.इस दौरान बीच-बचाव करने आए दुकान के कर्मचारी रामकिशन पर भी बदमाशों ने जानलेवा हमला किया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.
तीन हमलावरों ने एक और शख्स को किया घायल :
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वीर सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया वहीं, गंभीर रूप से घायल रामकिशन का अस्पताल में इलाज चल रहा है. जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है पुलिस ने वीर सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने की आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग
क्षेत्रीय विधायक रविकांत ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है. साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. विधायक ने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. कल्याणपुरी थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी कहासुनी का परिणाम मान रही है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.इस घटना के बाद से त्रिलोकपुरी के व्यापारियों और निवासियों में काफी रोष और डर का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता अपराध पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है
