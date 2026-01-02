ETV Bharat / state

शराब पीने की वजह से महिला का मर्डर, पति और बेटी पर हत्या का आरोप

इस घटना की सूचना पुलिस को मिली. सरगुजा पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला दुर्गा चौधरी की मौत पिटाई की वजह से हुई है. जांच में पुलिस को पता चला की मृत महिला के साथ उसके पति और बेटी ने मारपीट की थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई. मृतिका का नाम दुर्गा चौधरी बताया जा रहा है, मृतिका शहर में घुटरापारा में अपने परिवार के साथ रहती थी. लेकिन मृत महिला शराब पीने की आदि थी और इस वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता था.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सरगुजा में मर्डर का एक हैरान करने वाला केस सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से इतनी पिटाई की वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद महिला की मौत हो गई. मृत महिला का नाम दुर्गा चौधरी बताया जा रहा है.

सरगुजा शराब विवाद मर्डर (ETV BHARAT)

शराब पीने को लेकर विवाद में मर्डर

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि घटना के दिन भी महिला ने अत्यधिक शराब पी थी. महिला के शराब पीने का उसके पति और बेटी ने विरोध किया. इसी वजह से झगड़ा हो गया. उसके बाद गुस्से में महिला के पति ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी. जिससे महिला की मौत हो गई.

मृतिका के परिजनों ने बताया की दुर्गा की बेटी फोन करके गुमराह कर रही थी कि वो कहीं चली गई है और मिल नहीं रही है. अंत में उसी ने बताया की दुर्गा मिल गई है और उसे मिशन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. जब मायके वाले मिशन पहुंचे तो पता चला की उसे मेडिकल कालेज अस्पताल भेज दिया गया है. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया- भुवनेश्वरी चौधरी, मृतिका की भाभी

अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर को एक घटना हुई. जिसमें ये बात सामने आई है कि एक महिला से उसकी बेटी और पति ने मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई. दोनों आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं, आगे की जांच जारी है- अमोलक सिंह ढिल्लो, एडिशनल एसपी, सरगुजा

एक बार शराब की वजह से फिर एक परिवार तबाह हो गया है. एक बेटी ने अपनी मां को खो दिया और एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया.