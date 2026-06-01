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भाई की डंडे से पीट पीटकर हत्या, गिरफ्त में आरोपी

करकोटी गांव निवासी 64 वर्षीय रामबरन कुशवाहा और उनके 60 वर्षीय मंझले भाई के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते दोनों भाइयों के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी. पुलिस के मुताबिक घटना के दिन रामबरन कुशवाहा सुबह घर से बाहर निकले थे. वे दूध लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके छोटे भाई ने उन्हें रोक लिया.

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद के चलते एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी. यह करकोटी गांव की घटना है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

डंडे से पीट पीटकर हत्या

आरोप है कि पहले दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर गुस्से में आकर आरोपी भाई ने डंडे से रामबरन कुशवाहा पर हमला कर दिया. सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से रामबरन कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

आरोपी भाई गिरफ्तार

सूचना पर झिलमिली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी 60 वर्षीय भाई को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है.

भैयाथान थाना क्षेत्र का मामला है. मंझले भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी. यह जमीन विवाद का मामला है. मौके पर ही बड़े भाई की मौत हो गई. मर्ग कायम कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी की गई है: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

जमीन विवाद ने ली जान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. एक मामूली जमीन विवाद का इतना भयावह अंत होने से गांव में शोक और भय का माहौल है.

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