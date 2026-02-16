सूरजपुर में मर्डर, पूर्व सरगुजा सांसद मुरारी लाल सिंह के यहां काम करता था मृतक
मृतक दिवंगत सांसद के खेत में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 16, 2026 at 4:51 PM IST
सूरजपुर: कोतवाली थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. अधेड़ किसान का हत्या बदमाशों ने बड़ी बेहरमी से कर दी. कोतवाली पुलिस ने बताया कि मृतक किसान पन्ना राठिया डेडरी गांव का रहने वाला था. पिछले 17 0 18 साल से वो अपनी पत्नी मथुरा के साथ यहां रहा रहा था. मृतक किसान सरगुजा के पूर्व दिवंगत सांसद मुरारी लाल सिंह के खेत में रहकर उनके ट्रैक्टर चलाने और खेती बाड़ी का काम संभालता था.
किसान की खेत में हत्या
रविवार देर शाम उसके घर में खून से सनी उसकी लाश मिली. मृतक की पत्नी ने बताया कि वो मोटर चलाने के लिए गए थे. जब वो वहां से नहीं लौटे तो वो देखने के लिए मौके पर गई. उसने देखा कि वहां पर उसके पति की खून से सनी लाश पड़ी है.
पानी का मोटर चलाने की बात कहकर वो खेत पर गए थे. जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तब मैं मौके पर उनको देखने के लिए गई. वहां पर देखा तो जमीन पर खून फैला था और उनकी लाश पड़ी थी: मथुरा, मृतक की पत्नी
मृतक मजदूर हमारे यहां पिछले 17 - 18 सालों से काम कर रहा था. खेती बाड़ी के साथ वो गाड़ी चलाने का भी काम किया करता था. कल हम देवगढ़ गए हुए थे. तभी फोन आया कि इस तरह की घटना हो गई है: तिल विक्रम सिंह, किसान
मौके पर जाकर हमने जांच की है. ऐसा लगता है कि हत्या के पहले बदमाशों के साथ किसान की हाथापाई हुई है. हाथापाई के बाद किसान को काबू में कर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है. सिर में चोट के गहरे निशान मिले हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी: अभिषेक पैकरा,एसडीओपी
हत्यारों की तलाश जारी
किसान की हत्या की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. हत्या की वारदात को किसने अंजाम दिया इसका पता पुलिस लगा रही है. ये पता लगाने की भी कोशिश है कि मृतक का किसी से कोई रंजिश तो नहीं रहा.
मोहरा एनिकट का छलावा, अब तक कई नाबालिगों की डूबकर मौत, मौके पर ना चेतावनी ना सुरक्षा
सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में मची खलबली, सोशल मीडिया में तैर रहे हैं इस्तीफे, बीजेपी ने कसा तंज
सूरजपुर में प्रधानपाठक पर गिरी गाज, जिलाशिक्षाधिकारी ने जांच के बाद किया निलंबित,शराब पीकर आने का था आरोप