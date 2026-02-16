ETV Bharat / state

सूरजपुर में मर्डर, पूर्व सरगुजा सांसद मुरारी लाल सिंह के यहां काम करता था मृतक

सूरजपुर: कोतवाली थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. अधेड़ किसान का हत्या बदमाशों ने बड़ी बेहरमी से कर दी. कोतवाली पुलिस ने बताया कि मृतक किसान पन्ना राठिया डेडरी गांव का रहने वाला था. पिछले 17 0 18 साल से वो अपनी पत्नी मथुरा के साथ यहां रहा रहा था. मृतक किसान सरगुजा के पूर्व दिवंगत सांसद मुरारी लाल सिंह के खेत में रहकर उनके ट्रैक्टर चलाने और खेती बाड़ी का काम संभालता था.

किसान की खेत में हत्या

रविवार देर शाम उसके घर में खून से सनी उसकी लाश मिली. मृतक की पत्नी ने बताया कि वो मोटर चलाने के लिए गए थे. जब वो वहां से नहीं लौटे तो वो देखने के लिए मौके पर गई. उसने देखा कि वहां पर उसके पति की खून से सनी लाश पड़ी है.