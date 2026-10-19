ETV Bharat / state

नशे की लत ने बनाया हैवान, पिता की पीट पीटकर हत्या, मां का दोनों हाथ तोड़ा

हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन ( ETV Bharat )

सुपौल: बिहार के सुपौल जिले से रिश्तों को पूरी तरह तार-तार कर देने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है. पिपरा थाना क्षेत्र की ठाढ़ी भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर तीन में एक कलयुगी बेटे ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां बेबस मां के सामने ही उसके बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. शौकत खान और उनकी पत्नी अस्करा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अहमद एक दिन काल बन जायेगा.

रात की कहासुनी के बाद सुबह का खौफ