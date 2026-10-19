नशे की लत ने बनाया हैवान, पिता की पीट पीटकर हत्या, मां का दोनों हाथ तोड़ा
सुपौल में नशेड़ी बेटे ने साथियों संग मिलकर सो रहे पिता की हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आई मां को घायल किया. रिपोर्ट-आशीष कुमार
Published : October 19, 2026 at 5:18 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल जिले से रिश्तों को पूरी तरह तार-तार कर देने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है. पिपरा थाना क्षेत्र की ठाढ़ी भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर तीन में एक कलयुगी बेटे ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां बेबस मां के सामने ही उसके बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. शौकत खान और उनकी पत्नी अस्करा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अहमद एक दिन काल बन जायेगा.
रात की कहासुनी के बाद सुबह का खौफ
रविवार की रात पिता शौकत खान और छोटे बेटे अहमद के बीच किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी हुई थी. बातचीत खत्म होने के बाद सभी लोग शांत होकर अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे. लेकिन घर के किसी भी सदस्य को यह मालूम नहीं था कि सुबह का सूरज इस परिवार के लिए मातम लेकर आने वाला है. सोमवार की सुबह चार बजे के आसपास, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अहमद नफरत की आग में अंधा हो चुका था.
सोते हुए पिता पर लाठियों से जानलेवा हमला
आरोपी अहमद अपने तीन-चार साथियों के साथ अचानक घर में दाखिल हुआ और उसने सो रहे बूढ़े पिता पर लाठियों से हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले से पूरे घर में चीख-पुकार मच गई और बुजुर्ग शौकत खान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया. एक तरफ शौकत खान पर लाठियां बरस रही थीं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी अस्करा अपने पति की जान बचाने के लिए हमलावरों के सामने रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी.
क्रूरता की हदें पार, मां के भी तोड़े हाथ
हमलावरों पर अस्करा की चीखों का कोई असर नहीं हुआ और नशे में धुत्त अहमद ने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा. उसने मार-मारकर अपनी ही मां के दोनों हाथ तोड़ दिए. एक तरफ मां दर्द से तड़पती रही और दूसरी तरफ हमलावरों ने पिता पर गंभीर रूप से प्रहार करना जारी रखा. उन्होंने तब तक वार करना जारी रखा जब तक कि शौकत खान अचेत नहीं हो गए. जब हमलावरों को लगा कि शौकत खान की मौत हो चुकी है, तो सभी मौके से फरार हो गए.
स्मैक का आदी है बेटा
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद शौकत खान को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल के बेड पर दर्द से कराह रही मां अस्करा ने रोते हुए बताया कि उनका छोटा बेटा अहमद लंबे समय से स्मैक के नशे का आदी है. वह कुछ ही समय पहले चोरी के एक मामले में जेल भी गया था, लेकिन जेल से आने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ.
"वह रोज नशीला पदार्थ खरीदने के लिए अपने पिता से पैसों के लिए झगड़ा करता था. सोमवार की सुबह में घटना के दौरान भी वह पूरी तरह नशे में था. उसने पैसों के विवाद में अपने ही पिता की जान ले ली." -अस्करा, मृतक की पत्नी
आरोपी बेटा गिरफ्तार
इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलते ही पिपरा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मृतक शौकत खान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बेटे को दबोच लिया है.
"मृतक की घायल पत्नी अस्करा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उनके बयान के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मुख्य आरोपी अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. उसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है." -किशोर कुमार, थानाध्यक्ष, पिपरा
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