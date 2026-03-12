सीतापुर में रिश्तों का क़त्ल; बेटे ने ईंट से ताबड़तोड़ वार करके मां की हत्या की
एसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा, मौका-ए-वारदात से साक्ष्य जुटाए गये हैं. आरोपी बेटे से पूछताछ की जा रही है. सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 3:16 PM IST
सीतापुर: सीतापुर जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शराबी बेटे ने मामूली विवाद के बाद अपनी मां को ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया. एसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी शराब के नशे में धुत था और किसी बात को लेकर उसकी अपनी मां से कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पास पड़ी ईंट उठाकर अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
हत्या के बाद कमरे में छिपा आरोपी: वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के ऊंचाखेरा कलां गांव में बुधवार रात 65 वर्षीय मालती अपने बेटे हरिशंकर के साथ घर पर अकेली थीं. हरिशंकर ने मां की हत्या करने के बाद भागने के बजाय खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया और वहीं छिपा रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की.
हरिशंकर शराब पीने का आदी था: ग्रामीणों के अनुसार हरिशंकर शराब पीने का आदी था. वह आए दिन घर में झगड़ा करता रहता था. आरोप है कि मां मालती ने पहले ही अपने बेटे द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया. पांच साल पहले हरिशंकर के पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उस समय उनके चेहरे पर चोट के निशान मिले थे, लेकिन तब मामला यह कहकर दबा दिया गया था कि उन्हें किसी जानवर ने ठोकर मारी थी.
पुलिस कर रही बेटे से पूछताछ: एएसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने मौका-ए-वारदात का गहन निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी की बहू से तहरीर ली गई है और आरोपी हरिशंकर से पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें- सीएम योगी का बलरामपुर दौरा; थारू जनजातियों के छात्रों से की मुलाकात, विकास कार्यों को परखा