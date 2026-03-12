ETV Bharat / state

सीतापुर में रिश्तों का क़त्ल; बेटे ने ईंट से ताबड़तोड़ वार करके मां की हत्या की

एसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा, मौका-ए-वारदात से साक्ष्य जुटाए गये हैं. आरोपी बेटे से पूछताछ की जा रही है. सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
सीतापुर में बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: सीतापुर जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शराबी बेटे ने मामूली विवाद के बाद अपनी मां को ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया. एसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी शराब के नशे में धुत था और किसी बात को लेकर उसकी अपनी मां से कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पास पड़ी ईंट उठाकर अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हत्या के बाद कमरे में छिपा आरोपी: वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के ऊंचाखेरा कलां गांव में बुधवार रात 65 वर्षीय मालती अपने बेटे हरिशंकर के साथ घर पर अकेली थीं. हरिशंकर ने मां की हत्या करने के बाद भागने के बजाय खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया और वहीं छिपा रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की.

हरिशंकर शराब पीने का आदी था: ग्रामीणों के अनुसार हरिशंकर शराब पीने का आदी था. वह आए दिन घर में झगड़ा करता रहता था. आरोप है कि मां मालती ने पहले ही अपने बेटे द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया. पांच साल पहले हरिशंकर के पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उस समय उनके चेहरे पर चोट के निशान मिले थे, लेकिन तब मामला यह कहकर दबा दिया गया था कि उन्हें किसी जानवर ने ठोकर मारी थी.

पुलिस कर रही बेटे से पूछताछ: एएसपी उत्तरी दुर्गेश कुमार सिंह ने मौका-ए-वारदात का गहन निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी की बहू से तहरीर ली गई है और आरोपी हरिशंकर से पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी का बलरामपुर दौरा; थारू जनजातियों के छात्रों से की मुलाकात, विकास कार्यों को परखा

TAGGED:

MAN KILLS MOTHER
SP NORTH DURGESH KUMAR SINGH
SON WAS DRUNK
MOTHER MURDER BY SON
MURDER IN SITAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.