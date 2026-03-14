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बिहार में आठवीं के छात्र की हत्या, सड़क किनारे शव छोड़कर आरोपी फरार

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में आठवीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला की है. मृतक छात्र की पहचान अशोक सिंह के पुत्र साहिल कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह जब सुप्पी टेगराहा मोर के पास जब एक शव लोगों ने देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.

कल से लापता था: परिजनों के अनुसार साहिल कल से लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी. इसी दौरान जगीरहा मोड़ के पास शनिवार की सुबह सड़क किनारे उसका शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

शीशम के डंडे से पीटा: थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया कि सड़क किनारे एक शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है. देखने से प्रतीत हो रहा है कि शीशम के डंडे से सिर पर मारा गया है. गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गयी है.