बिहार में 8वीं के छात्र की हत्या, मां बोली- 'मेरे आंखों के सामने आरोपी को फांसी की सजा हो..'

सीतामढ़ी में 8वीं कक्षा के छात्र की हत्या ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में 8वीं के छात्र की हत्या कर दी गयी. पुलिस के अनुसार छात्र को गोली मारी गयी है. घटना डुमरा थाना क्षेत्र के नहर चौक के समीप मंगलवार की रात की है. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को लेकर सदर अस्पताल सीतामढ़ी में भेज दिया. जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. अंतिम बार 4 बजे भतीजे को देखा: मृतक की पहचान रिपु कुमार (16), पिता सीताराम राय के रूप में हुई है, जो डुमरा थाना के भीसा गांव का रहने वाला था. चाचा रामसागर राय ने बताया कि उन्होंने शाम 4 बजे बच्चों के साथ अपने भतीजे रिपु को देखा था, गांव के ही पीपल के पेड़ के पास खेल रहा था. लेकिन जब वे काम कर लौटे तो पता चला कि भतीजे की हत्या कर दी गई. भागे-भागे अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक के चाचा रामसागर राय (ETV Bharat) दो महीने पहले मिली थी धमकी: उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं था. किसी को नहीं पता था कि हत्या हो जाएगी. चाचा ने बताया कि दो महीने पहले रामबाबू राय मेरे भतीजे को खोजने के लिए आया था. कह रहा था कि उसकी पिटाई करेंगे. हमने पूछा कि 16 साल के नाबालिग लड़के ने क्या गलती कर दी तो रामबाबू राय धमकी देकर चला गया. "भतीजे की गोली मार का हत्या की गई है. दो महीने पूर्व गांव के ही रामबाबू राय ने घर पर आकर धमकी दी थी कि अपने बच्चों को समझा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा. किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन क्या पता था कि हमारे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी." - रामसागर राय, मृतक के चाचा