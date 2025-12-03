बिहार में 8वीं के छात्र की हत्या, मां बोली- 'मेरे आंखों के सामने आरोपी को फांसी की सजा हो..'
बिहार के सीतामढी जिले में एक 8वीं के छात्र का शव गोली लगा बरामद हुआ है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है.
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में 8वीं के छात्र की हत्या कर दी गयी. पुलिस के अनुसार छात्र को गोली मारी गयी है. घटना डुमरा थाना क्षेत्र के नहर चौक के समीप मंगलवार की रात की है. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को लेकर सदर अस्पताल सीतामढ़ी में भेज दिया. जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है.
अंतिम बार 4 बजे भतीजे को देखा: मृतक की पहचान रिपु कुमार (16), पिता सीताराम राय के रूप में हुई है, जो डुमरा थाना के भीसा गांव का रहने वाला था. चाचा रामसागर राय ने बताया कि उन्होंने शाम 4 बजे बच्चों के साथ अपने भतीजे रिपु को देखा था, गांव के ही पीपल के पेड़ के पास खेल रहा था. लेकिन जब वे काम कर लौटे तो पता चला कि भतीजे की हत्या कर दी गई. भागे-भागे अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
दो महीने पहले मिली थी धमकी: उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं था. किसी को नहीं पता था कि हत्या हो जाएगी. चाचा ने बताया कि दो महीने पहले रामबाबू राय मेरे भतीजे को खोजने के लिए आया था. कह रहा था कि उसकी पिटाई करेंगे. हमने पूछा कि 16 साल के नाबालिग लड़के ने क्या गलती कर दी तो रामबाबू राय धमकी देकर चला गया.
"भतीजे की गोली मार का हत्या की गई है. दो महीने पूर्व गांव के ही रामबाबू राय ने घर पर आकर धमकी दी थी कि अपने बच्चों को समझा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा. किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन क्या पता था कि हमारे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी." - रामसागर राय, मृतक के चाचा
आरोपी को फांसी देने की मांग: घटना के बाद से मृतक की मां का रो रोकर हाल खराब है. मृतक की मां ने कहा कि जिसने मेरे बेटे की हत्या की है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए. मुझे मौत के बदला मौत चाहिए. मेरे आंखों के सामने कोर्ट में उसे फांसी की सजा होनी चाहिए. इस दौरान पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगायी. कहा कि पुलिस प्रशासन घूस लेकर इधर से उधर हो जाता है.
जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन: इधर, घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं. टायर जलाकर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों को समझाने में लगी है.
गोली लगने के बाद डेढ़ घंटे तक पड़ा रहा: मामले को लेकर पूछे जाने पर सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि घर के सामने ही अपने दोस्तों के साथ रिपु खेल रहा था. इसी दौरान उसे गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद करीब डेढ़ घंटे वह वहीं पड़ा रहा. जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को नहर के पास ले जाकर फेंक दिया गया.
नहर चौक के पास पड़ा था शव: मेहसौल थाना के गश्ती पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी मिली कि एक युवक का शव नहर चौक के पास है. सूचना पर पुलिस पहुंची और शव की पहचान करायी. एसडीपीओ ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर दो नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
"घटनास्थल से पुलिस को कई सामान मिले हैं. मामले को लेकर प्राथमिक की भी दर्ज कर ली गयी है. जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. जो भी दोषी है, उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी." - राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ, सदर
