पत्नी से कहा- 'उठाना मत, नशे में है', बिहार में शराब पार्टी और कत्ल की खौफनाक साजिश

शेखपुरा में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. सगे भाइयों ने युवक को शराब पिलाकर चाकू से गोदकर मार डाला. पढ़ें खबर

MURDER IN SHEIKHPURA
शेखपुरा में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. बरबीघा थाना क्षेत्र में सगे भाइयों ने पहले युवक को शराब पिलाई, फिर चाकू और ईंट-पत्थरों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

पहले शराब पार्टी, फिर मर्डर : मामला बरबीघा के नर्सरी मोहल्ले का है. मृतक की पहचान बरबीघा थाना क्षेत्र के विजय कुमार (उम्र 30 साल, पिता का नाम विनय यादव) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, तीनों भाइयों ने पहले विजय के साथ शराब पार्टी की. इसके बाद जब वह नशे की हालत में था, तब उस पर चाकू, ईंट और पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

हत्या कर घर में सुलाया : परिजनों के अनुसार, होली के दिन बुधवार की शाम सगे भाइयों और उनके पिता ने मिलकर विजय कुमार को चाकू और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. इसके बाद उसे घर के अंदर ले जाकर सुला दिया गया और पत्नी से कहा गया कि वह नशे में है, अभी उसे न जगाए.

MURDER IN SHEIKHPURA
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह जब विजय को उठाने की कोशिश की गई तो वह मृत पाया गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. हत्या को किस कारण अंजाम दिया गया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि कहा जा रहा है कि इसके पीछे संपत्ति विवाद मुख्य वजह है.

जांच में जुटी पुलिस : सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस मामले में बरबीघा थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को भेजकर जांच कराई जा रही है.

''दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस को लिखित आवेदन नहीं मिला है. वैसे घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.''- गौरव कुमार, बरबीघा थानाध्यक्ष

चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या : पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शव में विजय कुमार के चेहरे और सीने पर चाकू के गहरे घाव पाए गए हैं. इसके अलावा उनका बायां हाथ भी कई जगह से टूटा हुआ मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया.

