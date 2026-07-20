ETV Bharat / state

'मुझसे शादी करो नहीं तो..' बिहार में छात्रा को मिली थी धमकी, अगले दिन बीच सड़क पर हत्या

समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. स्कूल जाने के दौरान अपराधियों ने छात्रा को निशाना बनाया. पढ़ें पूरी वारदात

Murder In Samastipur
समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 11:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. 12वीं की छात्रा स्कूल जा रही थी, इसी दौरान बीच सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई. बाइक सवार बदमाशों ने उसे चार गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मौके से चार खोखे बरामद किए हैं. वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है.

स्कूल जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या: पुलिस ने बताया कि, मृतक की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के कैजिया गांव के वार्ड नंबर 14 की 15 वर्षीय रजनी कुमारी (बदला हुआ) के रूप में हुई है. मृतका पूसा कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा थी. सोमवार की सुबह अपनी साइकिल से स्कूल जा रही थी. इसी दौरान एक बाइक सवार युवक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूर जाने के बाद युवक ने बाइक रोक छात्रा के सामने खड़ा हो गया और पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर दी.

एसडीपीओ संजय पांडेय (ETV Bharat)

बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली: फायरिंग में गोली लगते ही छात्रा जमीन पर गिर गयी. उसे गर्दन और सीने में गोली लगी थी. स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही पड़ी, आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एक दिन पहले ही धमकी दी गई थी- पिता: छात्रा के पिता ने बताया कि, ''मेरी बेटी को एक दिन पहले धमकी मिली थी, धमकी देने वाले ने कहा था कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो गोली मार दूंगा. इसके एक दिन बाद आज उसे बीच सड़क पर गोली मार दी गई.''

सुबह स्कूल जाते वक्त रास्ते में मार दिया- मां: छात्रा की मां ने बताया कि, कई दिनों से एक लड़का धमकी दे रहा था. अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मार देंगे. तब मैंने कहा था ठीक है मार कर देखना. कल रात भी उसने फोन किया था. मैंने उससे कहा कि ठीक है कल सुबह पापा को बताएंगे. लेकिन आज जब स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में उसने बेटी को गोली मार दी.

एसपी ने दिए जांच के आदेश, SIT गठित: शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद घटनास्थल से कई साक्ष्य बरामद किये गए. समस्तीपुर एसपी अरविंद पांडेय ने घटना के बारे में बताया कि पुलिस पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया है. साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. साथ ही स्थानीय लोगों से भी घटना की जानकारी ली जा रही है. इस हत्याकांड के शीघ्र खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है और तकनीकी तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है.

"एसडीपीओ संजय पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -अरविंद पांडे, एसपी, समस्तीपुर

एसडीपीओ ने दी मामले की जानकारी: घटना को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि छात्रा 12वीं में पढ़ाई करती थी. अपनी साइकिल से स्कूल जाने के दौरान फोन पर बात कर रही थी. इसी दौरान गोली मारी गयी है. घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया गया है. परिजनों की ओर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गयी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MURDER IN SAMASTIPUR
BIHAR NEWS
समस्तीपुर में छात्रा की हत्या
CRIME NEWS
SAMASTIPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.