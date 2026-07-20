ETV Bharat / state

'मुझसे शादी करो नहीं तो..' बिहार में छात्रा को मिली थी धमकी, अगले दिन बीच सड़क पर हत्या

समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )