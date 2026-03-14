ETV Bharat / state

बिहार में खौफनाक कांड, थार सवार युवक को 12 गोलियां मारी.. मीरा टॉकीज के पास मर्डर

बिहार के सहरसा एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, यहां बदमाशों ने सरेआम एक युवक की हत्या कर दी.

Murder In Saharsa
सहरसा में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 2:06 PM IST

|

Updated : March 14, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा: बिहार के सहरसा में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए. प्रथम दृष्टया हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है.

सहरसा में थार सवार युवक की हत्या : घटना मीरा टॉकीज के समीप करीब रात 10 बजे की है, जहां बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र निवासी सतीश कुमार झा उर्फ छोटू मिश्रा (29) के रूप में की गई है.

शरीर के कई हिस्सों में मारी गोली: मृतक के बड़े भाई आशीष कुमार के मुताबिक छोटू मिश्रा शाम में करीब 6 बजे घर से नाश्ता कर थार गाड़ी से निकला था. रात के 10 बजे के आसपास प्रेम नामक एक युवक ने सूचना दी की भाई को गोली लगी है. खबर मिलते ही घटनास्थल पहुंच निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. भाई के अनुसार छोटू मिश्रा को आंख, सिर, छाती, पसली और कमर में गोली मारी गयी.

एक दर्जन गोलियां मारी: सहरसा पुलिस के मुताबिक, युवक को करीब एक दर्जन गोलियां मारी गईं. सहरसा के एसडीपीओ आलोक कुमार ने शनिवार को बताया कि पुलिस पूरे मामले की सभी बिंदु पर जांच कर रही है. एफएसएल, डॉग स्क्वायड और डीआईयू की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

पुलिस के अनुसार मौके से 12 खोखे बरामद किए गए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे अपराधियों का पता लगाया जा सके. बताया जा रहा है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके विरुद्ध पूर्व से कई आपराधिक कांड दर्ज हैं, जिनमें हत्या एवं शस्त्र अधिनियम भी शामिल हैं.

"प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा." -आलोक कुमार, एसडीपीओ, सहरसा

एसआईटी का गठन: फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना स्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी की ओर से किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : March 14, 2026 at 2:13 PM IST

TAGGED:

MURDER IN SAHARSA
SAHARSA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.