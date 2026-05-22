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'पति-पत्नी और वो..' महिला की मौत ने मचायी सनसनी, 8 साल पहले हुई थी शादी

सहरसा में महिला की मौत से सनसनी फैल गयी है. परिजनों के अनुसार महिला के पति का किसी से अवैध संबंध था.

Murder In Saharsa
सहरसा में महिला की मौत से सनसनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 1:21 PM IST

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सहरसा: बिहार के सहरसा में महिला की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव की है. मृतका की पहचान रौनक के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है. ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर छानबीन की जा रही है.

"मदनपुर गांव से महिला का शव बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. FSL की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." - मुकेश कुमार ठाकुर, एसडीपीओ, सिमरी बख्तियारपुर

सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर (ETV Bharat)

पति पर हत्या का आरोप: पुलिस के अनुसार मृतका के पिता मोहम्मद जाकिर, निवासी धकजरी वार्ड नंबर 12, सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र, ने अपने दामाद मोहम्मद जफर पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में रौनक की शादी मोहम्मद जफर से हुई थी, जिसके बाद दोनों की दो पुत्रियां हुईं.

अवैध संबंध और फिर..: जफर राजस्थान में मजदूरी करता था. पिता का आरोप है कि राजस्थान में किसी अन्य महिला के साथ जफर के संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था. इसी बात पर वह अक्सर रौनक के साथ मारपीट करता था. उनके अनुसार, करीब आठ दिन पहले रौनक ससुराल आई थी, जबकि जफर दो दिन पहले गांव पहुंचा था.

SAHARSA MURDER
सहरसा में महिला की मौत (ETV Bharat)

पीट पीटकर हत्या: आरोप है कि शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद जफर ने रौनक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद दो मासूम बच्चियां अकेली रह गई हैं, जिनमें एक की उम्र चार वर्ष और दूसरी की करीब डेढ़ वर्ष बताई जा रही है. परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

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