बिहार में बीच चौराहे पर दिनदहाड़े बेटे के सामने पिता की गोली मारकर हत्या
बिहार में रिश्ते का खून हुआ है. रोहतास में दिनदहाड़े चौराहे पर भांजे ने मामा को मौत के घाट उतार दिया. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 1, 2026 at 7:30 PM IST
रोहतास : बिहार में जमीन विवाद अब खूनी संघर्ष में बदलता जा रहा है. एक तरफ जहां रिश्तों का खून हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. ताजा मामला रोहतास जिले से सामने आया है. जहां जमीन के बंटवारे को लेकर भांजे ने अपने ही मामा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.
भांजे ने मामा को मारी गोली : मामला जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के पांडुरी गांव का है. जहां जमीन के बंटवारे के विवाद में खूनी रूप ले लिया. यहां भांजे ने अपने ही मामा की गोली मार कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान बैजनाथ सिंह के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है.
कार से उतरते ही की ताबड़तोड़ फायरिंग : पुलिस के मुताबिक बैजनाथ सिंह अपने बेटे के साथ चौराहे की ओर पान खाने जा रहे थे. इसी दौरान एक काले रंग की कार में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे. चौक पर कार से उतरते ही आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में बैजनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि पूरी घटना को उनके बेटे के सामने अंजाम दिया गया.
5 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी : घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में तुरंत घायल बैजनाथ सिंह को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है.
आरोपियों की तलाश है जारी : मुख्य आरोपी रंजीत मारवाड़ बताया जा रहा है, जो सहयोगी गोपाल राय के साथ घटना के बाद से ही फरार है. वहीं पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
जमीन को लेकर चल रहा था विवाद : बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर ने बताया कि यह पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पुराने विवाद से जुड़ा है. मृतक की बहन और उसका बेटा यानी आरोपी भांजा मामा की जमीन में हिस्सेदारी मांग रहे थे. इसी को लेकर पिछले कई वर्षों से दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था.
''जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात हुई है. पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. मुख्य आरोपी फरार है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.''- सिंधु शेखर, एसडीपीओ, बिक्रमगंज
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