बिहार में निर्मम हत्या, टांगी और पत्थर से कूचकर मार डाला
ओझा-गुनी के शक में बुजुर्ग की हत्या, जंगल में मिला शव, टांगी और पत्थर से हमला करने का आरोप. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 19, 2026 at 4:15 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के यदुनाथपुर थाना क्षेत्र में ओझा-गुनी और तांत्रिक क्रिया के आरोप ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. योगेश्वर ठाकुर की धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया.
तांत्रिक क्रिया के आरोप में हत्या की आशंका
मृतक के परिजनों का आरोप है कि योगेश्वर ठाकुर पर ओझा-गुनी और तांत्रिक गतिविधि करने का शक किया जा रहा था. इसी बात को लेकर पिछले कुछ समय से पड़ोस के पाटीदार परिवार से विवाद चल रहा था. करीब एक सप्ताह पहले भी ओझाई के मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. परिजनों का कहना है कि इसी पुराने विवाद के चलते योगेश्वर ठाकुर की हत्या की गई है.
मृतक के बेटे ने क्या कहा?
मृतक के पुत्र नवल ठाकुर ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह अपने मवेशियों को लेकर दवरना जंगल की ओर गए थे. परिवार को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी. काफी समय बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई. बाद में जंगल की ओर उनका शव मिलने की सूचना मिली.
''पिता के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे. सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर पत्थर से चोट पहुंचाने की बात भी सामने आई है. वहां का दृश्य देखकर होश उड़ गए.''- नवल ठाकुर, मृतक का पुत्र
पहले हुई थी मारपीट
परिजनों के मुताबिक, पड़ोस के शीतल ठाकुर की बहू पिछले दिनों बीमार पड़ गई थी. इसके बाद बीमारी को लेकर योगेश्वर ठाकुर के परिवार पर कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया या ओझा-गुनी करने का संदेह जताया गया. इसी आरोप को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया था. बताया जाता है कि इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी. इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. अब योगेश्वर ठाकुर की हत्या के बाद परिजन इस घटना को उसी पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे हैं.
तरह-तरह की चर्चाएं शुरू
योगेश्वर ठाकुर का शव जंगल में मिलने की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाके में पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोज की तरह मवेशी चराने निकले योगेश्वर ठाकुर को किसने और क्यों निशाना बनाया.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और चोटों की प्रकृति के संबंध में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों से जानकारी जुटा रही है. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. हत्या में कौन-कौन लोग शामिल थे और वारदात की वास्तविक वजह क्या थी, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.
''ओझा-गुनी के मामले को लेकर पहले से दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हत्या के पीछे पुराने विवाद की भूमिका समेत अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.''- सर्वेश कुमार, यदुनाथपुर थानाध्यक्ष
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