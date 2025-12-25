ETV Bharat / state

रोहतक में दिनदहाड़े महिला की हत्या, आरोपी भाई गिरफ्त में, वारदात में एक युवती भी घायल

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में सगे भाई ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. माता दरवाजा चौक के पास गुरुवार को एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के सगे भाई ने बहन की तेजधार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के समय मृत महिला ब्यूटी पार्लर के अंदर ही मौजूद थी. बीच-बचाव के दौरान पार्लर पर काम करने वाली युवती पर भी हमला किया गया है. जिसके चलते युवती घायल हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस भिजवा दिया है. जबकि घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सगे भाई ने काट दिया बहन का गला: प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कबीर कॉलोनी निवासी करीब 30 वर्षीय माया का माता दरवाजा चौक के पास ब्यूटी पार्लर है. उसकी शादी हो चुकी थी. लेकिन बाद में पति से तलाक हो गया था. वह ब्यूटी पार्लर के जरिए अपना गुजारा कर रही थी. सुबह के समय वह अपनी सहयोगी लक्ष्मी के साथ पार्लर पर मौजूद थी. तभी उसका भाई लाला पार्लर पहुंचा और किसी बात को लेकर माया के साझ झगड़ने लगा. इससे पहले की माया कुछ समझ पाती, लाला ने अपने हाथ में तेजधार हथियार से अपनी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद माया जमीन पर गिर गई. पार्लर में मौजूद अन्य युवती ने बीच-बचाव किया तो उस पर भी आरोपी ने हमला कर दिया.