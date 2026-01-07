जरा ढंग से चलाओ बाइक, बोलते ही बुजुर्ग की युवक ने कर डाली हत्या, छत्तीसगढ़ में खौफनाक मर्डर
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. एक बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है.
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां एक बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. घटना में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. बुजुर्ग ने रोड पर बाइक चला रहे एक युवा को ठीक से बाइक चलाने की सलाह दी थी. जिसके बाद युवकों ने पीट पीटकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया.
जानिए क्या है पूरी घटना ?
घटना लिंक रोड कैंप-2 की है. यहां 66 वर्षीय विक्रम राय अपने साथी सुनील राय के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर पावर हाउस मार्केट की ओर जा रहे थे.इसी दौरान पास से तेज और लापरवाही से बाइक चला रहे एक युवक को विक्रम राय ने सड़क सुरक्षा को लेकर संभलकर वाहन चलाने की सलाह दी.
यह समझाइश युवक को इतनी नागवार गुज़री कि उसने रास्ता रोककर विक्रम राय के साथ गाली-गलौज शुरू कर दिया. उसके बाद हाथ और मुक्कों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. बीच-बचाव करने आए सुनील राय को भी आरोपी ने पीटा, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया और सभी ने मिलकर बुजुर्ग को पीटना चालू रखा. गंभीर रूप से घायल विक्रम राय सड़क पर ही बेहोश हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.
विक्रम राय का कुछ दिन पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और वे पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे थे. परिवार को इस बात का गहरा सदमा है कि एक मामूली समझाइश पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई मैं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता हूं- अरविंद राय, मृतक के परिजन
दुर्ग पुलिस ने लिया एक्शन
इस घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग की छावनी पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्ग पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है.
हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है- प्रशांत कुमार, सीएसपी, दुर्ग
दुर्ग की इस घटना ने समाज में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. इस घटना से दुर्ग में लोगों के अदंर डर है.