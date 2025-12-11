रेवाड़ी में LIC एजेंट की घर में घुसकर हत्या, परिजनों का अंतिम संस्कार से इंकार, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग
रेवाड़ी में घर में घुसकर मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है. LIC एजेंट के शव को घसीटकर घर से बाहर फेंका
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से LIC एजेंट की हत्या का मामला सामने आया है. जमीनी विवाद के चलते पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतारा गया. गांव के करीब 15-20 लोगों ने घर में घुसकर उसके सिर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हाथ-पैर पर भी धारदार हथियार से कई वार किए. आरोपियों के साथ कई महिलाएं भी शामिल थी.
वारदात के बाद आरोपियों ने LIC एजेंट महेश के शव को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया. आरोपी मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए. वहीं, मृतक को बचाने की जद्दोजहद में एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
जमीनी विवाद में हत्या: मिली जानकारी के अनुसार, नैन सुखपुरा गांव के महेश (53) ने 2006 में गांव के ही महावीर से डेढ़ किल्ला जमीन खरीदी थी. मृतक के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि "महावीर का परिवार तब से ही जमीन पर कब्जा नहीं दे रहा. इसके बाद कई सालों तक मामला आपसी बातचीत में चलता रहा. फिर 2017 में कोर्ट पहुंचा. दिनेश ने बताया कि, जमीन विवाद में ही बुधवार-गुरुवार की रात आरोपी महावीर अपने परिवार के करीब 18-20 लोगों के साथ महेश के घर में घुसा. आरोपियों ने उसके सिर पर कई डंडे मारे और हाथ-पैर पर भी धारदार हथियार से हमला किया".
परिजनों ने शव लेने से किया इनकार: दिनेश ने बताया कि "महेश को बचाने आए परिवार के अन्य सदस्य पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया. इस दौरान वे भी घायल हो गए. घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है. आरोपी धमकी देते हुए घर से फरार हो गए. वहीं, परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. दिनेश ने कहा कि जब तक पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करती और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर देती वे शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाएंगे".
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: तो वहीं, जाटूसाना थाना प्रभारी भगवत प्रसाद ने बताया कि "देर रात जमीन विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा".
