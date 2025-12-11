ETV Bharat / state

रेवाड़ी में LIC एजेंट की घर में घुसकर हत्या, परिजनों का अंतिम संस्कार से इंकार, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से LIC एजेंट की हत्या का मामला सामने आया है. जमीनी विवाद के चलते पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतारा गया. गांव के करीब 15-20 लोगों ने घर में घुसकर उसके सिर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हाथ-पैर पर भी धारदार हथियार से कई वार किए. आरोपियों के साथ कई महिलाएं भी शामिल थी.

वारदात के बाद आरोपियों ने LIC एजेंट महेश के शव को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया. आरोपी मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए. वहीं, मृतक को बचाने की जद्दोजहद में एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

जमीनी विवाद में हत्या: मिली जानकारी के अनुसार, नैन सुखपुरा गांव के महेश (53) ने 2006 में गांव के ही महावीर से डेढ़ किल्ला जमीन खरीदी थी. मृतक के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि "महावीर का परिवार तब से ही जमीन पर कब्जा नहीं दे रहा. इसके बाद कई सालों तक मामला आपसी बातचीत में चलता रहा. फिर 2017 में कोर्ट पहुंचा. दिनेश ने बताया कि, जमीन विवाद में ही बुधवार-गुरुवार की रात आरोपी महावीर अपने परिवार के करीब 18-20 लोगों के साथ महेश के घर में घुसा. आरोपियों ने उसके सिर पर कई डंडे मारे और हाथ-पैर पर भी धारदार हथियार से हमला किया".