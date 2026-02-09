ETV Bharat / state

रेवाड़ी में भांजे ने मामा को बुरी तरह पीटकर मार डाला, पुराना विवाद बना वारदात की वजह

रेवाड़ी में भांजे ने मामा की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस वारदात में आरोपी के साथ करीब 10-12 लोग शामिल थे.

रेवाड़ी में भांजे ने की मामा की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 9, 2026 at 2:49 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 3:10 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सामने आया है. गांव बव्वा में वारदात रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. जब भांजे ने अपने ही मामा की बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कोसली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

लेन-देन को लेकर विवाद: कोसली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि "गांव दाखोरा निवासी रोहित करीब 10-12 लोगों के साथ रात करीब 9 बजे बव्वा गांव में अपने मामा परशुराम के घर पहुंचा था. इस दौरान दोनों के बीच किसी लेनदेन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर बातचीत के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया".

रेवाड़ी में भांजे द्वारा मामा की हत्या का मामला (Etv Bharat)

भांजे ने मामा को पीटा: थाना प्रभारी ने बताया कि "इस विवाद को लेकर बातचीत के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट में बदल गया. आरोप है कि रोहित और उसके साथ आए लोगों ने परशुराम के साथ बेरहमी से मारपीट की. जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई. इसके बाद परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान परशुराम ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोसली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की".

पुलिस जांच जारी: पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कोसली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि "मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. जल्दी हमलावरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा".

Last Updated : February 9, 2026 at 3:10 PM IST

