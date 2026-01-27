बिहार में बड़े बिजनेसमैन के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाल-बाल बचा गार्ड
पूर्णिया में हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गयी.
Published : January 27, 2026 at 4:23 PM IST
पूर्णिया: पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े बिजनेसमैन के बेटे की गोली मारकर कर हत्या दी. मृतक की पहचान सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव की रूप में हुई है. पिता जवाहर यादव पूर्णिया के बड़े मक्का व्यवसायी हैं और गोदाम का संचालन करते हैं. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हत्या को अंजाम देने वाला शराब कारोबारी है.
इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर विवाद: घटना मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक स्थित फंड वर्ल्ड पार्क के पास मंगलवार की है. फायरिंग में बाल-बाल बचे प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर कारोबारी सूरज बिहारी के भाई उदय यादव और उनके दोस्तों से ब्रजेश और नंदू सिंह की कहासुनी हुई थी.
भाई और उसके दोस्त को बनाया था बंधक: हालांकि उस रोज ये विवाद किसी तरह सुलझा लिया गया था. मंगलवार की सुबह दोबारा से ब्रजेश और नंदू ने उदय यादव के दोस्त को घेर लिया. बंधकर बनाकर मारपीट करने लगा. इसकी जानकारी दोस्तों ने उदय यादव को दी. जब उदय पहुंचा तो 20 से 25 गुर्गों के साथ उसे भी बंधक बना लिया गया. इस दौरान उदय ने अपने बड़े भाई को फोन किया और मारपीट करने की जानकारी दी.
अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या: सूरज आनन-फानन में अपने प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार को लेकर नेवालाल चौक पार्क के लिए रवाना हुए. सूरज अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि नंदू और बृजेश सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी. गोली लगते ही सूरज जमीन पर गिर पड़े. ऐसा देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. आनन फानन में लोगों ने सूरज को शहर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गयी.
"छोटे भाई उदय को कुछ अपराधी बंधक बनाकर रखा था. उदय इस बात की जानकारी फोन से अपने भाई को दी थी. सूरज मेरे साथ अपने भाई के द्वारा बताए गए पते पर पहुंचे. स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरने के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. करीब 5 राउंड फायरिंग की गयी, जिसमें तीन गोली सूरज को लगी और मौत हो गयी." -प्रेम कुमार, प्राइवेट गार्ड
छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही मरंगा थानाध्यक्ष कौशल कुमार और सदर थाना अध्यक्ष अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहले नेवालाल चौक घटनास्थल पहुंचे. पता चला कि जख्मी को जीहोप अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पुलिस जी होप हॉस्पिटल पहुंची. पुलिस घटना की छानबीन शुरू कर दी है.
"परिजनों से घटना की जानकारी ली गयी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजन के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -कौशल कुमार, थानाध्यक्ष, मरंगा
'स्मैक और शराब तस्करी करता है आरोपी': बृजेश के छोटे भाई उदय ने नेवालाल चौक के रहने वाले 2 भाई ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है. कहा कि दोनों स्मैक का गिरोह चलाता है. घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाए है. पप्पू यादव ने कहा कि, सूरज बिहारी की हत्या करने वाले नंदू और बृजेश सिंह शराब के बड़े कारोबारी है.
"ब्रजेश सिंह जमीन और शराब का धंधा करता है. इनके भाई को बंधक बना लिया था. इसी सूचना पर सूरज पहुंचे थे. ब्रजेश सिंह पांचों भाई और कुछ अपराधी को बुलाकर रखे थे. सूरज को चार गोली मारी गयी. लाइसेंसी पिस्टल छीन लिया गया." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद
सरकार के इकवाल पर प्रश्न: पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, वह काफी निंदनीय है. दिनदहाड़े हत्या होने कहीं ना कहीं सरकार के इकवाल पर प्रश्न चिन्ह है. निश्चित रूप से प्रशासन को शक्ति से निपटना चाहिए. सरकार का खौफ अपराधियों के बीच से समाप्त हो गया है.
"एसपी से हमारी मांग है कि इस घटना की निषपक्ष जांच हो. दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाए. हत्यारे को किसी भी सूरत में माफी नहीं मिलनी चाहिए. 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए." -संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद, पूर्णिया
