पटना में 8 लोगों ने घेरकर युवक को गोदा चाकू, हत्या के बाद से इलाके में सनसनी

पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार की शाम मसौढी थाना क्षेत्र के कुशवाहा मार्केट से पश्चिम सब्जी मंडी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी. हत्या के बाद पूरे इलाके सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान राजू कुमार पिता गिरजा यादव के रूप में हुई है जो मसौढी के नगर मुख्यालय कृष्णापुरी रहने वाला था.

8 लोगों ने घेरकर मारा: जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब राजू बाइक पर सवार युवक अपने घर जा रहा था. उसी समय 8 की संख्या में लोग उसे घेर लिए. इसके बाद चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिए. परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली आनन-फानन में निजी अस्पताल मे लाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है.

सभी हथियार से लैस थे: घटना के संदर्भ में आसपास के लोगों ने बताया कि तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास राजू घर जा रहा था. इसी दौरान उसे 8 लोगों ने घेर लिया. सभी लोगों के पास पिस्तल और धारदार हथियार थे. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.