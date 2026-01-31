पटना में 8 लोगों ने घेरकर युवक को गोदा चाकू, हत्या के बाद से इलाके में सनसनी
पटना में 8 लोगों ने घेरकर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है.
Published : January 31, 2026 at 8:08 PM IST
पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार की शाम मसौढी थाना क्षेत्र के कुशवाहा मार्केट से पश्चिम सब्जी मंडी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी. हत्या के बाद पूरे इलाके सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान राजू कुमार पिता गिरजा यादव के रूप में हुई है जो मसौढी के नगर मुख्यालय कृष्णापुरी रहने वाला था.
8 लोगों ने घेरकर मारा: जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब राजू बाइक पर सवार युवक अपने घर जा रहा था. उसी समय 8 की संख्या में लोग उसे घेर लिए. इसके बाद चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिए. परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली आनन-फानन में निजी अस्पताल मे लाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है.
सभी हथियार से लैस थे: घटना के संदर्भ में आसपास के लोगों ने बताया कि तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास राजू घर जा रहा था. इसी दौरान उसे 8 लोगों ने घेर लिया. सभी लोगों के पास पिस्तल और धारदार हथियार थे. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.
जान बचाकर भागे साथी: राजू के साथ अन्य दो युवक भी थे जो किसी तरह जान बचाकर भागे. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मची हुई है. घटना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
"बाइक सवार युवक को चाकू मारकर हत्या करने की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. आसपास में लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है. आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी." -विवेक भारती, थानाध्यक्ष, मसौढी
