ETV Bharat / state

पटना में 8 लोगों ने घेरकर युवक को गोदा चाकू, हत्या के बाद से इलाके में सनसनी

पटना में 8 लोगों ने घेरकर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है.

Murder In Patna
पटना में घटना के बाद अस्पताल में मौजूद भीड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार की शाम मसौढी थाना क्षेत्र के कुशवाहा मार्केट से पश्चिम सब्जी मंडी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी. हत्या के बाद पूरे इलाके सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान राजू कुमार पिता गिरजा यादव के रूप में हुई है जो मसौढी के नगर मुख्यालय कृष्णापुरी रहने वाला था.

8 लोगों ने घेरकर मारा: जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब राजू बाइक पर सवार युवक अपने घर जा रहा था. उसी समय 8 की संख्या में लोग उसे घेर लिए. इसके बाद चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिए. परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली आनन-फानन में निजी अस्पताल मे लाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है.

सभी हथियार से लैस थे: घटना के संदर्भ में आसपास के लोगों ने बताया कि तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास राजू घर जा रहा था. इसी दौरान उसे 8 लोगों ने घेर लिया. सभी लोगों के पास पिस्तल और धारदार हथियार थे. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

Murder In Patna
युवक को अस्पताल ले जाते लोग (ETV Bharat)

जान बचाकर भागे साथी: राजू के साथ अन्य दो युवक भी थे जो किसी तरह जान बचाकर भागे. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मची हुई है. घटना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

"बाइक सवार युवक को चाकू मारकर हत्या करने की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. आसपास में लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है. आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी." -विवेक भारती, थानाध्यक्ष, मसौढी

ये भी पढ़ें:

'दो महीने पहले मारी चाकू.. अब सिर में गोली मारकर हत्या' परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

चेन्नई में बिहार के परिवार की सामूहिक हत्या, तीन लोगों के कत्ल की पूरी कहानी

TAGGED:

MURDER IN PATNA
पटना में हत्या
युवक की हत्या
PATNA NEWS
PATNA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.