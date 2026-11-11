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पटना में हत्या से सनसनी, घर में घुसकर युवक के सिर में मारी गोली

पटना में हत्या के बाद पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

पटना में ड्राइवर की हत्या

इस वारदात में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय इरफान इमाम उर्फ कल्लू ड्राइवर के रूप में हुई है. वह पेशे से ड्राइवर था और पिछले दो सालों से सिमरी गांव के ही एक किराए के मकान में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था. मूल रूप से उसका निकाह 10 साल पहले नेहा परवीन के साथ हुआ था जिससे उसके दो बेटे हैं. पटना में हत्या के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat) हालांकि हत्या का मुख्य कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि इरफान इमाम के परिवार में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह अपने परिवार को लेकर किराए पर रहता था. पहले भी हुआ था हमला मृतक की पत्नी नेहा परवीन ने बताया कि एक महीने पहले भी जब वे दोनों आरा से बाइक से लौट रहे थे, तब बिहटा के मौदही गांव के पास उन पर हवाई फायरिंग हुई थी जिसमें वे दोनों बाल-बाल बचे थे. मंगलवार की रात तकरीबन 11:30 बजे दो अपराधी आए और उन्होंने घर का दरवाजा खुलवाया. जैसे ही इरफान ने दरवाजा खोला, अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए.