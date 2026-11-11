पटना में हत्या से सनसनी, घर में घुसकर युवक के सिर में मारी गोली
Patna Youth Murder: पटना के सिमरी गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. रिपोर्ट- निशांत कुमार
Published : November 11, 2026 at 7:40 AM IST
पटना: बिहटा थानाक्षेत्र के सिमरी गांव में मंगलवार की देर रात घर में घुसकर एक ड्राइवर की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गयी. सिमरी गांव में मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात सिमरी गांव के एक किराए के मकान में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जहां मामले की जांच में जुट गई है.
पटना में ड्राइवर की हत्या
इस वारदात में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय इरफान इमाम उर्फ कल्लू ड्राइवर के रूप में हुई है. वह पेशे से ड्राइवर था और पिछले दो सालों से सिमरी गांव के ही एक किराए के मकान में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था. मूल रूप से उसका निकाह 10 साल पहले नेहा परवीन के साथ हुआ था जिससे उसके दो बेटे हैं.
हालांकि हत्या का मुख्य कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि इरफान इमाम के परिवार में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह अपने परिवार को लेकर किराए पर रहता था.
पहले भी हुआ था हमला
मृतक की पत्नी नेहा परवीन ने बताया कि एक महीने पहले भी जब वे दोनों आरा से बाइक से लौट रहे थे, तब बिहटा के मौदही गांव के पास उन पर हवाई फायरिंग हुई थी जिसमें वे दोनों बाल-बाल बचे थे.
मंगलवार की रात तकरीबन 11:30 बजे दो अपराधी आए और उन्होंने घर का दरवाजा खुलवाया. जैसे ही इरफान ने दरवाजा खोला, अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए.
पत्नी मायके में और इधर हो गयी हत्या
गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के समय उसका बड़ा बेटा उसके साथ सोया था, जबकि पत्नी और छोटा बेटा पास में ही स्थित अपने मायके गए हुए थे.
क्या कहती है पुलिस?
घटना को लेकर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया, कि, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार की रात्रि 11:30 बजे सूचना मिली कि सिमरी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मृतक युवक को एक गोली सिर में लगी है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.
"घटनास्थल से एक गोली का खोखा बरामद किया गया है. फिलहाल घटना के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना को लेकर मृतक की पत्नी और परिवार से पूछताछ की जा रही है." -अमित कुमार, थाना प्रभारी
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