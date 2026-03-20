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दिल्ली से पटना आए युवक की बेरहमी से हत्या, गुस्साए परिवार ने किया प्रदर्शन

दानापुर में एक युवक की पीट-पीटकर बदमाशों ने हत्या कर दी. युवक दिल्ली से अपनी बहन की शादी में पटना आया था-

पटना में युवक की हत्या से आक्रोश
पटना में युवक की हत्या से आक्रोश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 6:39 PM IST

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पटना : राजधानी पटना के दानापुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया.

पटना में युवक की हत्या : दानापुर के तकियापार इलाके में गुरुवार की सरेशाम पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया. करीब 20 से 25 बदमाशों ने बिट्टू को चाय की दुकान से खींचकर ईंट, पत्थर, लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट दिया.

शव रखकर प्रदर्शन : गंभीर रूप से घायल बिट्टू को इलाज के लिए पटना के निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. शुक्रवार सुबह शव के पहुंचते ही गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और आगजनी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया.

बाधित रहा आवागमन : इस दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. घटनास्थल से पुलिस ने ईंट और लोहे की रॉड बरामद की है. आक्रोशित लोगों का कहना था कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

'जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी प्रदर्शन चलेगा' : मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई कसूर नहीं किया था. वहीं नानी ने बताया कि बिट्टू बचपन से ननिहाल में ही रहता था और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन पहले ही दिल्ली से घर आया था. जब तक सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक सड़क जाम रहेगा.

आरोपियों पर केस दर्ज : दानापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि परिजनों को समझाकर जाम हटाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. वही फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

"पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम को हटा लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस मामले में स्थिति पर नजर रखे हुए है."- प्रशांत भारद्वाज, थानाध्यक्ष, दानापुर

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