बिहार में चाचा ने भतीजे को भून डाला, 6 गोलियां मारकर हत्या
मंगलवार को पटना के फुलवारी शरीफ में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी. चाचा ने भतीजे को 6 गोलियां दागकर हत्या कर दी. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : October 20, 2026 at 2:24 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. बभनपुरा गांव मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा. आरोप है कि चाचा ललन शर्मा ने अपने 30 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चला दीं, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
विधायक का पहले गाड़ी चलाता था मृतक
वारदात के बाद आरोपित ललन शर्मा हथियार लेकर फरार हो गया. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से गांव में हड़कंप मच गया. मृतक दीपक कुमार विक्रम के विधायक सिद्धार्थ शर्मा का पूर्व में वाहन चालक रह चुका था.
मौके पर ही दम तोड़ दिया
स्थानीय लोगों ने कहा कि घर में विवाद के बाद ललन शर्मा पिस्टल लेकर पहुंचा और दीपक पर पांच गोलियां चला दीं. गोली लगने से दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया. गोलीबारी की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए. मृतक की पत्नी कविता देवी का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों के चीत्कार से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया.
FSL की टीम जांच में जुटी
वहीं घटना की सूचना पर फुलवारी शरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नारायण उपाध्याय और थानाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद शाहबाज आलम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके को सुरक्षित कर जांच शुरू की. एफएसएल की टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया गया.
''इस हत्याकांड के पीछे की वजह को लेकर पुलिस दो प्रमुख पहलुओं पर जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी में चाचा-भतीजे के बीच जमीन विवाद की बात सामने आई थी. वहीं अवैध संबंध के मामले को भी देखा जा रहा है. हत्या के पीछे की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. कुल 6 खोखे बरामद किए गए हैं. पिस्टल से गोली चलाई गई थी.''- नारायण उपाध्याय, एसडीपीओ, फुलवारी शरीफ
हर एंगल को खंगाल रही है पुलिस
पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस फुटेज के जरिए घटना के क्रम, आरोपित की गतिविधियों और फरार होने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया है. दोनों से घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के बाद आरोपित कहां गया और उसे किसी ने मदद तो नहीं पहुंचाई?
मृतक और आरोपी दोनों का आपराधिक इतिहास
आरोपी ललन शर्मा पूर्व में धोखाधड़ी के एक मामले में जेल जा चुका है. वहीं मृतक दीपक कुमार भी पहले हत्या के एक मामले में जेल जा चुका था. बताया जा रहा है कि वह करीब चार-पांच साल जेल में रहने के बाद बाहर आया था. पुलिस दोनों के पुराने आपराधिक मामलों और आपसी विवादों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.
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