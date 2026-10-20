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बिहार में चाचा ने भतीजे को भून डाला, 6 गोलियां मारकर हत्या

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. बभनपुरा गांव मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा. आरोप है कि चाचा ललन शर्मा ने अपने 30 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चला दीं, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

विधायक का पहले गाड़ी चलाता था मृतक