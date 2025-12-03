ETV Bharat / state

पति शराब पार्टी करने गया था, इधर पत्नी की हो गयी हत्या..अपराधियों ने ईंट से कूचकर मार डाला

पटना: राजधानी पटना में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक महिला (25 वर्षीय) की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के राजीवनगर रोड नंबर 25D में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतका की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जो समस्तीपुर की रहने वाली थी. अपने पति मेघनाथ साह और सात वर्षीय बेटे के साथ 7 साल से पटना में किराए के मकान में रह रही थी. शराब पार्टी में विवाद: घटना का खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली. मृतका के पति मेघनाथ साह के अनुसार सोमवार शाम लगभग 8:30 बजे वह अपने दो दोस्तों प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया के इंद्रपुरी स्थित कमरे पर गया था. वहां तीनों ने शराब पी. इस दौरान दोनों दोस्तों के बीच आपसी कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद कर मेघनाथ की पिटाई शुरू कर दी. पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा (ETV Bharat) भाई के बुलाने पर मामला शांत हुआ: मारपीट के बीच मेघनाथ ने फोन कर अपने छोटे भाई दिलखुश को बुलाया. दिलखुश मौके पर पहुंचा और किसी तरह उसे वहां से बाहर निकालकर विवाद शांत कराया. इसके बाद दिलखुश साइकिल से अपने किराए के मकान इंद्रपुरी रोड नंबर 14 लौट गया, जबकि मेघनाथ ने रैपिडो बुक कर अपने घर इंद्रपुरी रोड नंबर 25D की ओर रवाना हो गया.