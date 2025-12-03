पति शराब पार्टी करने गया था, इधर पत्नी की हो गयी हत्या..अपराधियों ने ईंट से कूचकर मार डाला
पटना में हत्या की हैरान करने वाली घटना सामने आयी. पति अपने दोस्तों संग पार्टी कर रहा था, इधर पत्नी की हत्या हो गयी.
पटना: राजधानी पटना में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक महिला (25 वर्षीय) की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के राजीवनगर रोड नंबर 25D में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतका की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जो समस्तीपुर की रहने वाली थी. अपने पति मेघनाथ साह और सात वर्षीय बेटे के साथ 7 साल से पटना में किराए के मकान में रह रही थी.
शराब पार्टी में विवाद: घटना का खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली. मृतका के पति मेघनाथ साह के अनुसार सोमवार शाम लगभग 8:30 बजे वह अपने दो दोस्तों प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया के इंद्रपुरी स्थित कमरे पर गया था. वहां तीनों ने शराब पी. इस दौरान दोनों दोस्तों के बीच आपसी कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद कर मेघनाथ की पिटाई शुरू कर दी.
भाई के बुलाने पर मामला शांत हुआ: मारपीट के बीच मेघनाथ ने फोन कर अपने छोटे भाई दिलखुश को बुलाया. दिलखुश मौके पर पहुंचा और किसी तरह उसे वहां से बाहर निकालकर विवाद शांत कराया. इसके बाद दिलखुश साइकिल से अपने किराए के मकान इंद्रपुरी रोड नंबर 14 लौट गया, जबकि मेघनाथ ने रैपिडो बुक कर अपने घर इंद्रपुरी रोड नंबर 25D की ओर रवाना हो गया.
घर पहुंचते ही दिखा दर्दनाक दृश्य: मेघनाथ जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था. कमरे में प्रवेश करते ही उसने पत्नी प्रियंका को जमीन पर पड़ा पाया. उनके सिर को ईंट से बुरी तरह कुचला गया था. बगल में 7 वर्षीय बेटा जोर-जोर से रो रहा था. बच्चे के अनुसार कमरे में कुछ लोगों के आने की आवाज हुई थी, जिसके बाद उसकी मां को चोट पहुंचाई गई.
डॉक्टर ने मृत घोषित किया: घायल प्रियंका को मेघनाथ अपने एक दोस्त की गाड़ी से नजदीकी निजी अस्पताल ले गया, जहां से उन्हें तुरंत IGIMS रेफर कर दिया गया. IGIMS पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी.
छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल और घटनास्थल दोनों जगह पहुंची. सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि पुलिस को IGIMS से सूचना मिली थी कि एक महिला को गंभीर स्थिति में लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घटना के पीछे आपसी विवाद और घरेलू तनाव है.
"मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जिन दो संदिग्ध प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया का जिक्र पति ने किया है, वे घटनास्थल से फरार बताए जा रहे हैं." -दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना
