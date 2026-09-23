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दो मर्डर से दहल उठी ऊर्जाधानी कोरबा, पसान क्षेत्र में हत्याएं, कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

​ताजा घटना पसान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लैंगा के आश्रित ग्राम लाकड़हा में घटी है. बुधवार सुबह ग्रामीणों ने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवती का खून से लथपथ शव देखा. जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. मृतका की पहचान 25 वर्षीय सुकमनिया एक्का के रूप में हुई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अज्ञात हमलावरों ने मृतका के सिर को भारी पत्थरों से बुरी तरह कुचलकर बेहद बेरहमी से उसकी जान ले ली है.

कोरबा : जिले के वनांचल क्षेत्र पसान थाना अंतर्गत पिछले 24 घंटों के भीतर हत्या के दो सनसनीखेज वारदातों ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है. एक ओर जहां जमीन के मामूली विवाद में कलयुगी भतीजे ने अपने ही 85 वर्षीय बुजुर्ग चाचा को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी ओर अगले ही दिन एक 25 वर्षीय युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है.

​डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच

​सूचना मिलते ही पसान थाना पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड के साथ दोनों घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है. लाकड़हा गांव में हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस यह खंगालने का प्रयास कर रही है कि मृतका आखिरी बार किसके संपर्क में थी. इस जघन्य अपराध के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, प्रेम प्रसंग या अन्य कोई वजह तो नहीं है.

युवक ने अपने चाचा का किया मर्डर

इससे एक दिन पहले मंगलवार को जमीन के विवाद में 23 वर्षीय भतीजे ने 85 वर्षीय चाचा की जान ले ली. 85 वर्षीय बुजुर्ग बबन राम यादव और उनके 23 वर्षीय भतीजे सोनू उर्फ अशोक यादव के बीच काफी समय से जमीन के बंटवारे और हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार सुबह इसी पुराने विवाद को लेकर आरोपी भतीजे ने घर में रखे टांगिया से बुजुर्ग चाचा के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बबन राम यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी.

दोनों मर्डर केस में आरोपी फरार, तलाश जारी

युवती की नृशंस हत्या का मामला हो, या फिर 85 वर्षीय बुजुर्ग के सर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या की वारदात. दोनों ही मामलों में मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है. बुजुर्ग के हत्यारे के तौर पर भतीजे की पहचान पुलिस ने कर ली है. जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है. जबकि युवती के नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को आरोपी की तलाश है. आरोपी और हत्या के कारण का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस इसमें फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की सहायता ले रही है. पुलिस की अलग-अलग टीम इन दोनों हत्या के वारदातों को सुलझाने में लगी हुई है.

महिला की हत्या के मामले में जांच पड़ताल की जा रहे हैं. प्राथमिक जानकारी के अनुसार महिला का पति राजस्थान में रहकर काम करता है, जो कि फिलहाल बाहर है. अन्य परिजनों से पूछताछ की जा रही है. मामले में जांच जारी है- नीतीश सिंह ठाकुर,एएसपी, कटघोरा

ऊर्जाधानी में बैक-टू-बैक 2 अलग अलग वारदातों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. अब देखना होगा कि मर्डर के इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है.