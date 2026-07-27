ETV Bharat / state

सूरजपुर के नेहरू पार्क में मर्डर, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या

नेहरू पार्क में युवक और युवती काफी देर तक बैठकर बात करते रहे. इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और प्रेमी ने हत्या कर दी.

SURAJPUR MURDER
सूरजपुर हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: शहर के बीचों-बीच, कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर नेहरू पार्क में रविवार देर शाम लड़की पर चाकू से हमले की वारदात ने झकझोर दिया. इस में हमले में युवती की मौत हो गई. घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई.

शक में प्रेमी ने प्रेमिका को मारा चाकू

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया घटना सूरजपुर थानाक्षेत्र की है. यहां स्थित नेहरू पार्क में राधिका राजवाड़े नाम की युवती एक युवक रितेश राजवाड़े के साथ घूमने आई थी. दोनों के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध था. पार्क की एक बेंच में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी. बातों ही बातों में रितेश राजवाड़े ने अपनी जेब से चाकू निकाला और युवती के गले में चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पार्क में अफरा तफरी मच गई. युवती के घायल होने के बाद आरोपी उसे सूरजपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया.

प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रेमिका की मौत के बाद आरोपी प्रेमी फरार

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि अंबिकापुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही राधिका की मौत हो गई, जिसके बाद घबराया प्रेमी मौके से फरार हो गया.

सूरजपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार प्रेमी

सूरजपुर पुलिस ने पार्क और अस्पताल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी का पीछा किया. पीढ़ा क्षेत्र के यूकेलिप्टस के जंगल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और से संबंध है औऱ वो उससे बात भी करती है. फिलहाल सूरजपुर पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है. आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 662 डॉग बाइट और 49 स्नेक बाइट के मामले, चार महीने के आंकड़ों ने चौंकाया
धमतरी में पहली बार SAFEMA के तहत कार्रवाई, नशे की कमाई से बनी 35.85 लाख की संपत्ति फ्रीज
कांकेर में मलेरिया से 2 छात्रों की मौत, 2 छात्रावासों से 11 बच्चे मिले पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

TAGGED:

SURAJPUR CRIME
SURAJPUR NEHRU PARK MURDER
SURAJPUR LOVER KILLS GIRLFRIEND
सूरजपुर पार्क में मर्डर
SURAJPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.