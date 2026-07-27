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सूरजपुर के नेहरू पार्क में मर्डर, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या

सूरजपुर: शहर के बीचों-बीच, कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर नेहरू पार्क में रविवार देर शाम लड़की पर चाकू से हमले की वारदात ने झकझोर दिया. इस में हमले में युवती की मौत हो गई. घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई.

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया घटना सूरजपुर थानाक्षेत्र की है. यहां स्थित नेहरू पार्क में राधिका राजवाड़े नाम की युवती एक युवक रितेश राजवाड़े के साथ घूमने आई थी. दोनों के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध था. पार्क की एक बेंच में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी. बातों ही बातों में रितेश राजवाड़े ने अपनी जेब से चाकू निकाला और युवती के गले में चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पार्क में अफरा तफरी मच गई. युवती के घायल होने के बाद आरोपी उसे सूरजपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया.

प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रेमिका की मौत के बाद आरोपी प्रेमी फरार

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि अंबिकापुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही राधिका की मौत हो गई, जिसके बाद घबराया प्रेमी मौके से फरार हो गया.

सूरजपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार प्रेमी

सूरजपुर पुलिस ने पार्क और अस्पताल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी का पीछा किया. पीढ़ा क्षेत्र के यूकेलिप्टस के जंगल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और से संबंध है औऱ वो उससे बात भी करती है. फिलहाल सूरजपुर पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है. आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.