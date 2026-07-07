ETV Bharat / state

बिहार में कुत्तों ने खोली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, लापता महिला बालू में दफन मिली

नवादा में खौफनाक हत्याकांड, नदी किनारे बालू में दफन मिली विवाहिता की लाश. कुत्तों की हरकत से खुला राज, पति पर हत्या का आरोप. पढ़ें-

Nawada Woman Murder
नवादा में महिला की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा: बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. धनारजय नदी के किनारे बालू में दफन एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. कई दिनों से लापता महिला की लाश कुत्तों की हरकत से बरामद हुई, जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया है.

कुत्तों की हरकत से खुला खौफनाक राज: सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कुत्ते एक जगह बालू को खोद रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं. शक होने पर ग्रामीणों ने बालू हटाई तो एक महिला का चेहरा दिखाई दिया. शव से तेज दुर्गंध आ रही थी. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने निकाला शव: सूचना मिलते ही सिरदला और अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बालू हटाकर शव को बाहर निकाला गया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया.

गुमशुदगी की थी रिपोर्ट: मृतका की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के धोबघटी गांव निवासी प्रमिला देवी के रूप में हुई है. प्रमिला पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अकबरपुर थाना में पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी. परिजनों ने साड़ी और हाथ पर बने गोदने से शव की पहचान की.

Nawada Woman Murder
बालू में दफन मिला शव (ETV Bharat)

पिता ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप: प्रमिला के पिता उमेश बिन ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति शंकर कुमार, उसके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर की है. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नदी किनारे बालू में दबा दिया गया.

"बेटी की हत्या उसके पति शंकर कुमार, उसके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर की है. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को धनारजय नदी के पास लाकर बालू के नीचे दबा दिया गया."-उमेश बिन, मृतका के पिता

घटना से पहले विवाद का संकेत: परिजनों के अनुसार 2 जुलाई को विवाद की सूचना मिलने पर वे प्रमिला के घर पहुंचे थे. घर पर ताला लगा था लेकिन अंदर पंखा चल रहा था. पुलिस की मौजूदगी में घर खोला गया तो प्रमिला और उसका पति दोनों गायब थे. 4 जुलाई को गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

क्या कहती है पुलिस: अकबरपुर SHO रूपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस हत्या के एंगल से पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द खुलासे का दावा किया गया है.

"पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द मामले के खुलासा कर दिया जाएगा."-रूपेश कुमार सिन्हा, SHO, अकबरपुर

ये भी पढ़ें-

सऊदी से लौटे पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या की, बिहार में सनसनीखेज वारदात

पति की 13 गोली मारकर हत्या, अब पत्नी को भी मार डाला

TAGGED:

MURDER IN NAWADA
NAWADA WOMAN BURIED IN SAND
नवादा में महिला की हत्या
BIHAR CRIME NEWS
NAWADA WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.