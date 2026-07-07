ETV Bharat / state

बिहार में कुत्तों ने खोली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, लापता महिला बालू में दफन मिली

नवादा: बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. धनारजय नदी के किनारे बालू में दफन एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. कई दिनों से लापता महिला की लाश कुत्तों की हरकत से बरामद हुई, जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया है.

कुत्तों की हरकत से खुला खौफनाक राज: सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कुत्ते एक जगह बालू को खोद रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं. शक होने पर ग्रामीणों ने बालू हटाई तो एक महिला का चेहरा दिखाई दिया. शव से तेज दुर्गंध आ रही थी. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने निकाला शव: सूचना मिलते ही सिरदला और अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बालू हटाकर शव को बाहर निकाला गया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया.

गुमशुदगी की थी रिपोर्ट: मृतका की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के धोबघटी गांव निवासी प्रमिला देवी के रूप में हुई है. प्रमिला पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अकबरपुर थाना में पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी. परिजनों ने साड़ी और हाथ पर बने गोदने से शव की पहचान की.

बालू में दफन मिला शव (ETV Bharat)

पिता ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप: प्रमिला के पिता उमेश बिन ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति शंकर कुमार, उसके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर की है. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नदी किनारे बालू में दबा दिया गया.