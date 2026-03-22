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बिहार में झारखंड के पोकलेन ऑपरेटर की हत्या, इंजीनियर को मारने आये थे अपराधी

नालंदा: बिहार के नालंदा में बाईपास निर्माण कार्य में लगे पोकलेन ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. घटना हिलसा थाना क्षेत्र त्रिलोक बिगहा गांव की है. मृतक हिलसा अनुमंडलीय अंतर्गत चल रहे पूर्वी बाईपास निर्माण कार्य के पोकलेन चालक बताए जाते हैं.

झारखंड का रहने वाला था मृतक: मृतक की पहचान चतरा (झारखंड) के पथरी गांव निवासी 32 वर्षीय कुलदीप यादव के तौर पर की गई है. हालांकि हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. जबकि सूत्र बताते हैं कि रोड निर्माण में लगे इंजीनियर से लेवी को लेकर निशाना बनाने का प्रयास था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाने की वजह से पोकलेन चालक के सीने में गोली मारकर भाग निकले.

इंजीनियर नहीं मिला तो चालक को मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश अपराधी त्रिलोक बिगहा गांव के निकट चल रहे बाईपास निर्माण कार्य के साइट पर आया और इंजीनियर को निशाना बनाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया तो पोकलेन चालक को गोली मार दी.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार, हिलसा अनुमंडलीय एएसपी शैलजा, एसडीओ अमित कुमार पटेल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे. मजदूरों की मदद से पोकलेन चालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजवाया जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया.