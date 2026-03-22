बिहार में झारखंड के पोकलेन ऑपरेटर की हत्या, इंजीनियर को मारने आये थे अपराधी
नालंदा में बाईपास निर्माण कार्य में लगे पोकलेन ऑपरेटर की हत्या कर दी गयी. अपराधी इजीनियर को निशाना बनाने आया था.
Published : March 22, 2026 at 7:18 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में बाईपास निर्माण कार्य में लगे पोकलेन ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. घटना हिलसा थाना क्षेत्र त्रिलोक बिगहा गांव की है. मृतक हिलसा अनुमंडलीय अंतर्गत चल रहे पूर्वी बाईपास निर्माण कार्य के पोकलेन चालक बताए जाते हैं.
झारखंड का रहने वाला था मृतक: मृतक की पहचान चतरा (झारखंड) के पथरी गांव निवासी 32 वर्षीय कुलदीप यादव के तौर पर की गई है. हालांकि हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. जबकि सूत्र बताते हैं कि रोड निर्माण में लगे इंजीनियर से लेवी को लेकर निशाना बनाने का प्रयास था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाने की वजह से पोकलेन चालक के सीने में गोली मारकर भाग निकले.
इंजीनियर नहीं मिला तो चालक को मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश अपराधी त्रिलोक बिगहा गांव के निकट चल रहे बाईपास निर्माण कार्य के साइट पर आया और इंजीनियर को निशाना बनाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया तो पोकलेन चालक को गोली मार दी.
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार, हिलसा अनुमंडलीय एएसपी शैलजा, एसडीओ अमित कुमार पटेल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे. मजदूरों की मदद से पोकलेन चालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजवाया जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया.
अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली: हिलसा अनुमंडलीय एएसपी शैलजा ने वीडियो ब्यान जारी कर घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि शाम 7:30 बजे सूचना मिली कि कुलदीप यादव जो पोकलेन चालक हैं, उनको अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी है.
"घटना की सत्यापन के लिए हिलसा थाना और अन्य पुलिस बल पहुंची तो पाया गया कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी थी. यहां के जो कर्मी प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके द्वारा बताया गया है कि शाम में बगल के ही गांव में दो पक्षों में झड़प हुई थी. इस मामले में पूछताछ की गयी है. हर बिंदु जांच कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं." -शैलजा, एएसपी हिलसा, नालंदा
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