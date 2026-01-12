ETV Bharat / state

पहले बेरहमी से किया कत्ल, फिर बोरे में किया पैक, घर से 500 मीटर की दूरी पर फेंका

नालंदा : गला रेता.. चेहरे, गर्दन, सिर में धारदार हथियार से वार किया.. मारने के बाद शव को बोरे में पैक किया.. फिर खेत में फेंक दिया. बिहार के नालंदा से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक का गांव में ही बोरी में बंद खून से लथपथ शव मिला है. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

नालंदा में युवक की हत्या : गांव में शव मिलने की सूचना जंगल में लगी आग की तरह फैल गई. गांव वालों की भीड़ बोरी में बंद लाश को देखने के लिए उमड़ पड़ी. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खोलकर देखा तो एक युवक का धारदार हथियार से गला रेता हुआ शव था. घटना थरथरी थाना क्षेत्र कोयल बिगहा गांव की है.

पुलिस और परिजनों ने क्या कहा? (ETV Bharat)

कल दोपहर घर से निकला, आज शव मिला : मृतक की पहचान विनय कुमार उर्फ विनीत के 20 वर्षीय पुत्र अंशु राज के तौर पर किया गया है. घटना के संबंध में मृतक के चाचा मुरारी कुमार ने बताया कि अंशू राज कल (रविवार) दोपहर 2 बजे घर से निकला. उसके बाद घर वापस नहीं लौटा. जब परिजन मृतक अंशू के मोबाइल पर कॉल किए तो 4 बजे से उसका मोबाइल ऑफ बताने लगा.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : सोमवार की सुबह परिजन थाने में बेटे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने पहुंचे. इसी बीच गांव वालों से थाना को सूचना मिली कि बंद बोरी से खून निकल रहा है. जब घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो शव को देखकर हैरान रह गई. मृतक की पहचान गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने गए परिवार के पुत्र के तौर पर हुई. उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. हालांकि इतनी बेरहमी से युवक की गला रेतकर हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

''प्रथम दृष्टया भतीजे की हत्या दोस्तों से पैसे लेनदेन या फिर प्रेम प्रसंग में हुआ होगा. गर्दन व शरीर पर जख्म के कई गहरे निशान मिले हैं. जिससे साफ है कि चाकुओं से कई बार वार कर हत्या की गई है.''- मुरारी कुमार, मृतक के चाचा