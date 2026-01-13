पिता का था महिला से अवैध संबंध, 'बदले और ब्लैकमेलिंग' में 10 साल के मासूम को मार डाला
नालंदा में पिता के अवैध संबंध के चक्कर में मासूम की जान चली गई. गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया. पढ़ें..
Published : January 13, 2026 at 1:34 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में मासूम का शव मिला है. गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है, क्योंकि गले पर रस्सी बंधी थी. परिजनों ने एक महिला पर कत्ल का इल्जाम लगाया है. वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
बच्चे को गला घोंटकर मार डाला: मामला चण्डी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है. परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम जब बच्चा देर तक वापस नहीं लौटा अनहोनी की आशंका में खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. इस बीच थाने को भी शिकायत की. वहीं, मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण मॉर्निंग वॉक के लिए खंधा की ओर निकले तो एक लाश पड़ी मिली. पास से देखने पर बच्चे की पहचान हो गई. उसके गले पर रस्सी के गहरे निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है.
अवैध संबंध में बच्चे की हत्या: मृतक के परिजन ने बताया कि बच्चे के पिता पहले किसी लड़की से फोन पर बात करते थे. वह लड़की पैसे के लिए ब्लैकमेल करते थे. तीन-चार दिन पहले उसने धमकी दी थी कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें या तुम्हारे बेटे को मार देंगे. अब तीन दिन बाद ही बच्चे को गला घोंटकर मार डाला. हमें पूरा शक है कि उसी लड़की ने मारा है.
"कल शाम को साढ़े चार बजे के आसपास बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था. उसकी मम्मी बाजार गई थी. वह उस बीच में घर आया और मम्मी से मोबाइल पर बात किया. कुछ सामान लाने के लिए बोला. उसकी मम्मी बोली कि अभी पैसा खत्म हो गया, बाद में ला देंगे. मम्मी जब रिटर्न आई तो बच्चा नहीं था. खोजना शुरू किये लेकिन कुछ पता नहीं चला. सुबह गले पर रस्सी बंधा मिला उसका शव मिला."- मृतक बच्चे के चाचा
परिजनों ने काटा बवाल: वहीं, मासूम की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर करौटा-सालेहपुर मार्ग को जाम कर दिया. सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा. बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया.
क्या बोलीं डीएसपी?: हिलसा डीएसपी शैलजा ने बताया कि शव मिलने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है. डॉक स्क्वायड को भी बुलाया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किसी महिला के साथ बच्चे के पिता का अवैध संबंध था. उस बिंदू पर भी हमारी तफ्तीश चल रही है. जो भी अपराधी होंगे, जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे.
"दिनांक 13-01-2026 को चण्डी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे का शव मिला है. सत्यापन करने पर शव की पहचान कर ली गई है. बच्चे की उम्र 10 वर्ष थी. परिजनों ने गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई है. उनके द्वारा आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है."- शैलजा, डीएसपी, हिलसा
