ETV Bharat / state

बिहार में दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाकर मार डाला..चारपाई से बांध झोपड़ी में लगायी आग

मुजफ्फरपुर में युवक को जिंदा जला दिया गया. सो रहे युवक को चारपाई से बांध दिया और फिर झोपड़ी में आग लगा दी गयी.

Murder In Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 4:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. झोपड़ी में सो रहे युवक को जिंदा जला दिया गया. घटना को अंजाम देने का आरोप मृतक के पिता और रिश्तेदारों पर लगा है. घटना जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित खैरा गांव की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जले हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दिव्यांग था मृतक: मृतक की पहचान राजेश कुमार राय के रूप में हुई है. राजेश की मां के अनुसार वह तीन बेटों में सबसे बड़ा और दिव्यांग था. कुछ वर्ष पूर्व उसने अंतरजातीय शादी की थी, लेकिन बाद में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. इसके बाद से वह परिवार से अलग रहकर खैरा ब्रह्मस्थान के पास एक झोपड़ी में जनरल स्टोर चलाता था.

संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते थे पिता: राजेश की मां के अनुसार, उसके पति (मृतक के पिता) और अन्य रिश्तेदार राजेश को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते थे. वे दुकान की कमाई भी हड़पना चाहते थे. उसने कमाई के तीन लाख रुपये जमा किए थे, जिन्हें छीन लिया गया.

पिता-भाई और रिश्तेदार ने मिलकर मारा: मृतक की मां का आरोप है कि शनिवार की रात जब राजेश अपनी दुकान में सो रहा था, तभी पिता और छोटे भाई ने मिलकर उसे चारपाई से बांध दिया और झोपड़ी में आग लगा दी. आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक राजेश की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.

"शनिवार की रात 10 बजे मैं अपने बेटे को खाना खिलाकर सोने चली गयी. एक घंटा भी नहीं हुआ था कि इसी दौरान 11 बजे झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गयी. राजकुमार राय पिता और अन्य रिश्तेदार रानी देवी, मिथलेश बाबू, शिवनाथ राय, विश्वनाथ राय और विरेंद्र राय ने मिलकर मेरे बेटे को जिंदा जला दिया." -मृतक की मां

सभी आरोपी मौके से फरार: मृतक की मां ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले सभी लोग अपने ही हैं. राजकुमार राय मृतक का पिता है और बाकी लोग भी रिश्तेदार हैं. इन लोगों का आरोप है कि मेरा बेटा ताड़ी-शराब का सेवन करता था और नशे में झगड़ा करता था, इसलिए उन्होंने उसे जिंदा जला दिया. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हैं.

'लंगड़ा को फूंक दिया': समाजसेवी शिवजी राय ने कहा कि उन्हें रात 11:36 बजे फोन आया कि 'लंगड़ा को फूंक (जला) दिया गया है, जल्दी आइये.' जब तक हम लोग सुबह वहां पहुंचे, तब तक सब लोग घर में ताला लगाकर फरार हो चुके थे. दो दिन पहले भी मृतक के साथ मारपीट की गई थी. यह विवाद लंबे समय से चल रहा था. पिता उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता था और इसी को लेकर अक्सर विवाद होता था. अन्य भाइयों के ससुराल वाले और पिता मिलकर मारपीट करते थे.

"साजिश के तहत हत्या की गई है, क्योंकि जहां मृतक सोया था, वहीं पर गाय-भैंस बांधी जाती थी, लेकिन घटना की रात गाय-भैंस को वहां से हटा लिया गया था, ताकि झोपड़ी में आग लगाई जा सके. साजिश के तहत उसे जिंदा जला दिया गया." -शिवजी राय, समाजसेवी

छानबीन कर रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है.

"पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं, जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य विवादों की गहनता से जांच कर रही है. कानून व्यवस्था बनाए रखने और सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है." -रजनीकांत पटेल, थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

YOUTH BURNT ALIVE IN MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR NEWS
मुजफ्फरपुर में युवक को जिंदा जलाया
मुजफ्फरपुर में हत्या
MUZAFFARPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.