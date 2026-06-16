बिहार में आभूषण कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ दो गोली मारी
मुजफ्फरपुर में दुकान बंद कर लौट रहे आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने जांच के लिए SIT बनाई है.
Published : June 16, 2026 at 8:33 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सोमवार देर शाम एक आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र के माधोपुर की है. बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर दीपक कुमार को उस समय निशाना बनाया, जब वह दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे. वारदात उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई.
बदमाशों ने घेरकर मारी गोली: मृतक के पुत्र दुर्गेश कुमार ने बताया कि हमलोग घर में थे. इसी दौरान मेरा भांजा दौड़ते हुए आया, कहा कि नाना के साथ कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं. जानकारी मिलते ही हमलोग मौके पर पहुंचे. देखा की कुछ लोग छीन झटपी कर रहे थे. इसी दौरान ताबरतोड़ 4-5 गोली चला दिया. पिता को कई गोली लगी. लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल दीपक कुमार को आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
"परिवार की दो आभूषण दुकानें हैं. करीब दो महीने पहले उनकी एक दुकान में चोरी की घटना हुई थी. इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर उनके पिता रोजाना दुकान बंद कर जेवरात एक झोले में लेकर घर आते थे. सोमवार को भी वह इसी तरह दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने हमला कर दिया." -दुर्गेश कुमार, मृतक का पुत्र
गुस्साए लोगों का प्रदर्शन: घटना के बाद दीपक कुमार की पत्नी का रो रोकर हाल खराब है. इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. सूचना मिलते ही सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने में जुट गए. पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है.
जांच के लिए SIT का गठन: घटना को लेकर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि सर्राफा कारोबारी दीपक शाह जुकान बंद कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान दो अपराधियों ने उनपर हमला कर दिया. दो गोली लगने से उनकी मौत हो गयी. पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यता लूट की घटना प्रतीत हो रही है. हालांकि घटनास्थल के जेवर से भरे बैग मिले हैं. एसआईटी का गठन कर पुलिस अन्य पहलु पर जांच कर रही है.
"लूट और आपसी रंजिश के एंगल से पुलिस घटना की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही इस मामले में खुलासा कर लिया जाएगा." -मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर
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