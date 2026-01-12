ETV Bharat / state

लव मैरिज की खौफनाक सजा! ससुर ने दामाद को मारी गोली, डेढ़ साल पहले की थी शादी

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर से ऑनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने कथित तौर पर घर में घुसकर अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घर में घुसकर मार डाला : घटना मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बंगरा गांव की है. मृतक की पहचान आयुष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रविवार देर रात अचानक कुछ लोग आयुष के घर में घुस आए और उस पर गोली चला दी. गोली लगते ही आयुष गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. परिजन उसे बचाने की कोशिश करते, इससे पहले ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

आसपास के लोगों से पूछताछ : घटना की सूचना मिलते ही सिवाईपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच अस्पताल भेज दिया है. घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

पहले दी गई थी धमकी : मृतक की पत्नी तनु कुमारी ने अपने मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. तनु ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसने आयुष कुमार से लव मैरिज की थी. इस शादी से उसका परिवार बेहद नाराज था. शादी के बाद से ही उसे और उसके पति को कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी.