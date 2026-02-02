मोबाइल के झगड़े में बड़ा भाई बना हैवान, गले दबाकर की छोटे भाई की हत्या
मुजफ्फरपुर में मोबाइल के झगड़े में बड़ा भाई छोटे भाई की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : February 2, 2026 at 9:03 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सहोदर भाई ने अपने ही छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी. मामला सोमवार को शहर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र मरीन ड्राइव के पास अंबेडकर नगर की है. मृतक की पहचान मनीष कुमार (13 वर्ष) के रूप में हुई है.
नशे का आदि है बड़ा बेटा: मृतक की मां निर्मला देवी ने बताया कि 2 साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था. मेरा छोटा बेटा मनीष चप्पल की दुकान में नौकरी करता था. 4000 रुपये महीना कमाकर भरण-पोषण करता था. बड़ा बेटा बेरोजगार है और नशे का आदी है. बड़ा छोटे का रुपया आदि लेकर नशा करता था. कई बार उसका मोबाइल गिरवी रख दिया था. छोटा मेहनत की कमाई के पैसे से मोबाइल गिरवी से छुड़ाता था.
मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद: एक दिन पहले ही उसने 1200 रुपये देकर मोबाइल छुड़ाया था. मां के मुताबिक बड़ा बेटा नशे के लिए हमेशा पैसे मांगता था. घटना के दिन भी मोबाइल मांग रहा था ताकि उसे गिरवी रखकर नशा कर सके. इसको लेकर छोटे ने मना किया था. दोनों में मारपीट हुई थी. निर्मला ने बताया कि वह काम करने गयी थी. इसी दौरान घर खाली देख बड़े ने छोटे की गला दबाकर हत्या कर दी.
"दो साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था. तब से छोटा बेटा नौकरी करता था. बड़ा बेटा छोटे के मोबाइल गिरवी रखकर नशा करता था. कुछ दिन पहले ही 1200 रुपये देकर मोबाइल छुड़ाया था. फिर से मोबाइल ले लिया था, इसी कारण झगड़ा हुआ था. अकेले पाकर बड़े ने छोटे की गला दबाकर हत्या कर दी." -निर्मला देवी, मृतक की मां
आरोपी भाई गिरफ्तार: इधर, घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी बड़ा भाई शंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेजा गया है. टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है.
"सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल के विवाद में 13 वर्षीय मनीष की हत्या उसके सहोदर भाई के द्वारा कर दी गयी है. परिजन बता रहे हैं कि गला दबाकर मारा गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है." -सुरेश कुमार, टाउन डीएसपी
