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'मैंने ही भाई को मार डाला...' फोन कॉल के बाद सनसनी, हथौड़े से मर्डर की पूरी कहानी

मुंगेर में युवक की हत्या हथौड़े से वारकर की गयी. इस घटना के बाद मृतक के भाई के मोबाइल से जुर्म कबूलने का फोन आया.

munger murder mystery
मुंगेर में युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 7:59 AM IST

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मुंगेर: जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री सामने आई है, जिसने पुलिस, परिजनों और पूरे गांव को उलझन में डाल दिया है. 22 वर्षीय युवक की सिर पर हथौड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई. लेकिन, इस हत्याकांड में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब पुलिस को मृतक के ही भाई के मोबाइल से फोन कर कहा गया “मैंने ही अपने भाई को मार दिया”

जागरण के बाद वारदात: घटना जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मधुबन दरियापुर गांव की है. मृतक की पहचान कपिल देव बिंद के 22 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि गांव में धार्मिक जागरण का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान नीतीश कुमार अपने छोटे भाई मनीष कुमार के साथ अस्थायी होटल लगाकर दुकान चला रहा था. सोमवार की देर रात करीब 12 बजे दोनों भाई दुकान बंद कर गांव स्थित दूसरे घर में सोने चले गए थे. परिजनों के मुताबिक रात तक सबकुछ सामान्य था. किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह होते-होते पूरा परिवार मातम में डूब जाएगा.

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अस्पताल में मृतक के परिजन (ETV Bharat)

अस्पताल में मृत घोषित: मंगलवार की सुबह अचानक पुलिस की ओर से सूचना मिली कि नीतीश कुमार की हत्या हो गई है. सूचना मिलते ही परिवार के लोग बदहवास होकर मौके पर पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए. नीतीश खून से लथपथ पड़ा था और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए हवेली खड़गपुर अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक की हत्या सिर पर हथौड़े से वार कर की गई है.

चौंकाने वाला फोन कॉल: लेकिन इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह फोन कॉल है, जिसने पूरी कहानी को रहस्य में बदल दिया. पुलिस के अनुसार घटना की सूचना खुद मृतक के भाई मनीष कुमार के मोबाइल से दी गई थी. फोन करने वाले ने कहा कि उसने ही अपने बड़े भाई की हत्या हथौड़े से कर दी है. इधर, मृतक के भाई रौशन कुमार ने इस कथित कबूलनामे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

"यह पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश है. गांव के ही एक परिवार ने पहले मनीष कुमार का अपहरण किया और फिर दबाव बनाकर उससे पुलिस को फोन करवाया गया. साजिश के तहत हत्या की गयी है." -रौशन कुमार, मृतक के भाई

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अस्पताल में मृतक का भाई (ETV Bharat)

प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश: मृतक के चचेरे भाई तुलसी कुमार ने कहा कि इस हत्या के पीछे प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश है. मृतक के छोटे भाई रविनंदन कुमार ने कुछ समय पहले गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था. इस शादी से युवती के परिजन नाराज थे और लगातार परिवार को धमकियां दे रहे थे.

भाई को फंसाने की आशंका: परिजनों का आरोप है कि उसी रंजिश में नीतीश कुमार की हत्या कर दी गई और अब मनीष कुमार को फंसाने की कोशिश की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक के भाई मनीष कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है. एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से जांच की और साक्ष्य जुटाए हैं.

मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई और जांच: मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि युवक की हत्या हुई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया है. एफएसएल टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों से आवेदन लिया जा रहा है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"पुलिस कॉल डिटेल, घटनास्थल के सबूत, परिजनों के आरोप और मनीष कुमार के बयान, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर फोन कॉल सच था या किसी दबाव में कराया गया था." -सैयद इमरान मसूद,एसपी, मुंगेर

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