छठ घाट से लौटते ही चाकू गोदकर हत्या, लोगों ने आरोपी और गर्भवती पत्नी को पीटा
Motihari Murder: छठ घाट से लौटते ही युवक पर चाकू से हमला किया गया. ताबड़तोड़ 5 बार चाकू गोदा गया. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 16, 2026 at 7:21 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में चाकू गोदकर युवक की हत्या कर दी गयी. घटना जिले के सुगौली थाना क्षेत्र स्थित करमवां गांव की है. मृतक की पहचान चंद्रकिशोर यादव (35 वर्ष) के रूप में हुई है.
बताया जाता है कि सोमवार की सुबह जमीन और शीशम का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. सभी लोग छठ घाट से लौटे थे. इसी दौरान ज्वाला प्रसाद ने चंद्रकिशोर यादव पर चाकू से हमला कर दिया. करीब 5 बार चाकू से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम
चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल चंद्रकिशोर यादव को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. चंद्रकिशोर यादव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे पत्नी फूलकुमारी देवी और दो बेटों को छोड़ गए हैं. इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया.
आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर बोला हमला
घटना के बाद मामला उस समय और बिगड़ गया, जब मृतक पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर आरोपी ज्वाला प्रसाद के घर पर हमला बोल दिया. इस दौरान आरोपी ज्वाला प्रसाद और उनकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं.
आक्रोशित लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इस जवाबी हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति और गहरी हो गई.
घायल आरोपी को अस्पताल भेजा
घटना की सूचना मिलते ही अंचल पुलिस निरीक्षक मुन्ना कुमार और सुगौली थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायल आरोपी और उसकी पत्नी को को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ-1 दिलीप कुमार सहित आसपास के थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. इसके अलावा एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए.
छानबीन में जुटी पुलिस
पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद, चाकूबाजी और उसके बाद आरोपी के घर पर हुए हमले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.
"दोनों पक्षों में हुई नोकझोंक में चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है. इसके बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है." -दिलीप कुमार, एसडीपीओ-1
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