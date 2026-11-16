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छठ घाट से लौटते ही चाकू गोदकर हत्या, लोगों ने आरोपी और गर्भवती पत्नी को पीटा

मोतिहारी में हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

बताया जाता है कि सोमवार की सुबह जमीन और शीशम का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. सभी लोग छठ घाट से लौटे थे. इसी दौरान ज्वाला प्रसाद ने चंद्रकिशोर यादव पर चाकू से हमला कर दिया. करीब 5 बार चाकू से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.