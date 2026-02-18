ETV Bharat / state

बाटा ब्रांडेड और पोगो ने की थी युवक की हत्या, भोले बाबा की बारात के दौरान हत्याकांड में गिरफ्तारी

दुर्ग : महाशिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा की बारात में चाकूबाजी के दौरान युवक की हत्या हुई थी. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.घटना 16 फरवरी के दिन हुई,जब पुरानी रंजिश के कारण विवाद हुआ.इस दौरान आरोपियों ने युवक के साथ पहले मारपीट की,इसके बाद धारदार हथियार से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया. घायल युवक को सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुरानी रंजिश में हुआ हमला

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार गोड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पुत्र क्षय कुमार गोड़ उर्फ नानू शिवजी की बारात देखने गया था. इसी दौरान कुछ युवकों से पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने हमला कर दिया.मामले में थाना मोहन नगर में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई.