बाटा ब्रांडेड और पोगो ने की थी युवक की हत्या, भोले बाबा की बारात के दौरान हत्याकांड में गिरफ्तारी
भिलाई में बाबा की बारात में युवक पर चाकू से हमला हुआ था,जिसमें युवक की मौत हुई थी.इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 2:05 PM IST
दुर्ग : महाशिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा की बारात में चाकूबाजी के दौरान युवक की हत्या हुई थी. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.घटना 16 फरवरी के दिन हुई,जब पुरानी रंजिश के कारण विवाद हुआ.इस दौरान आरोपियों ने युवक के साथ पहले मारपीट की,इसके बाद धारदार हथियार से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया. घायल युवक को सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुरानी रंजिश में हुआ हमला
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार गोड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पुत्र क्षय कुमार गोड़ उर्फ नानू शिवजी की बारात देखने गया था. इसी दौरान कुछ युवकों से पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने हमला कर दिया.मामले में थाना मोहन नगर में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई.
घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करना स्वीकार किया - मणिशंकर चंद्रा,एएसपी
किन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों में करण उर्फ बाटा, मनीष देशमुख उर्फ पाडू, अश्वनीद चंद्राकर, आशीष चतुर्वेदी उर्फ मोनू, शुभम देवांगन उर्फ राजा, जितेश वर्मा उर्फ पोगो और आदित्य सेन उर्फ ब्राण्डेड शामिल हैं.पुलिस ने घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार जब्त किया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
