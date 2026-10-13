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​लखनऊ में मर्डर; बीकेटी इलाके में कच्चे रास्ते पर अज्ञात व्यक्ति का शव, हेल्पलाइन नंबर जारी

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ग्रामीण इलाके बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में एक कच्चे रास्ते पर अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. ग्राम आचारामऊ से मलाक जाने वाले सुनसान मार्ग पर शव मिलने की सूचना से इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही बीकेटी थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. मौके के हालात और प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है. शव के सिर के पास से जूट का एक बोरा भी बरामद हुआ है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या कहीं और कर शव को यहां ठिकाने लगाने की नीयत से फेंका गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे ग्रामीणों ने आचारामऊ से मलाक की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति का देखा. ग्रामीणों ने तुरंत बीकेटी पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही बीकेटी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारियों को भी तलब किया गया.