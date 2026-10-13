लखनऊ में मर्डर; बीकेटी इलाके में कच्चे रास्ते पर अज्ञात व्यक्ति का शव, हेल्पलाइन नंबर जारी
लखनऊ में मर्डर की वारदात: बीकेटी इलाके में कच्चे रास्ते पर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:14 PM IST
लखनऊ : ग्रामीण इलाके बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में एक कच्चे रास्ते पर अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. ग्राम आचारामऊ से मलाक जाने वाले सुनसान मार्ग पर शव मिलने की सूचना से इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही बीकेटी थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. मौके के हालात और प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है. शव के सिर के पास से जूट का एक बोरा भी बरामद हुआ है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या कहीं और कर शव को यहां ठिकाने लगाने की नीयत से फेंका गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे ग्रामीणों ने आचारामऊ से मलाक की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति का देखा. ग्रामीणों ने तुरंत बीकेटी पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही बीकेटी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारियों को भी तलब किया गया.
डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनन्द ने बताया पुलिस व फील्ड यूनिट के अधिकारियों ने जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो शुरुआती तौर पर यह मामला हत्या का प्रतीत हुआ. शव के सिर के ठीक पास से जूट का एक बोरा बरामद हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने वारदात के दौरान या शव को ढंकने या लाने के लिए इस बोरे का इस्तेमाल किया होगा. फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स, मिट्टी के नमूने और संदिग्ध साक्ष्य एकत्र किए हैं.
मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसकी उम्र और पहचान का तत्काल पता नहीं चल सका. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ और आसपास के जिलों सीतापुर, बाराबंकी के थानों में हाल ही में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट से हुलिए का मिलान किया जा रहा है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को शिनाख्त व पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.
बीकेटी पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए उसकी तस्वीर आसपास के क्षेत्रों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में साझा की है. पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को भी इस व्यक्ति या घटना के संबंध में कोई सुराग मिले, तो वे तत्काल इन नंबरों पर संपर्क करें.
एसीपी बीकेटी: 9454401500
प्रभारी निरीक्षक (थाना बीकेटी): 9454403842
यह भी पढ़ें: एलडीए में रजिस्ट्री के लिए लगेगा विशेष कैम्प, एक ही पटल पर होगी रजिस्ट्री की कार्यवाही