प्यार में धोखा और जिद की खौफनाक सजा! पलामू में हत्याओं का बढ़ा प्रचलन

पलामू:प्यार में धोखा और जिद में खौफनाक सजा दी जा रही है. धोखा देने के बाद हत्याओं का प्रचलन बढ़ा है, जबकि परिजन भी खौफनाक सजा दे रहे हैं और अपनों को ही मौत के घाट उतार रहे हैं. दरअसल, हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने कई हत्याकांड का खुलासा किया है. जिसमें सबसे अधिक प्रेम प्रसंग में धोखा का मामला सामने आया है. जबकि कुछ ऑनर किलिंग के मामले सामने आये हैं.

प्रेम प्रसंग में हत्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण इसे दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं. कई घटनाओं में पुलिस की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. हत्या के बाद स्वरूप को बदला जाता है, जबकि कई मामलों में परिजन एफआईआर में गलत नाम को दर्ज करवा देते हैं.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केस स्टडी -01

30 सितंबर को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सांगबार में एक महिला की लोढा (पत्थर की वस्तु) से कूचकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद काफी हंगामा हुआ था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया था. महिला के प्रेमी संदीप ने बताया कि महिला उसे धोखा दे रही थी. जिस कारण उसने उसकी हत्या की थी.

केस स्टडी 02

14 अक्टूबर को पलामू पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र से एक 14 वर्षीय लड़की का शव तालाब से बरामद किया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार किया था. प्रेमी ने पुलिस को बताया था कि लड़की उसे धोखा दे रही थी और किसी और से बातचीत करती थी. वह मजदूरी के लिए बाहर गया था. इसी दौरान लड़की किसी और के संपर्क में आ गई थी.

केस स्टडी 03

पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में अगस्त के पहले सप्ताह में लातेहार के एक युवक की हत्या हुई थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. युवक की हत्या उसकी पत्नी नहीं करवाई थी, जबकि हत्याकांड को पत्नी के प्रेमी ने अंजाम दिया था. पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.