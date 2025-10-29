ETV Bharat / state

प्यार में धोखा और जिद की खौफनाक सजा! पलामू में हत्याओं का बढ़ा प्रचलन

पलामू में प्रेम प्रसंग और धोखा में मर्डर हो रहे हैं. पुलिस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

Love Betrayal Cases In Palamu
पलामू में हत्या के मामले. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 6:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू:प्यार में धोखा और जिद में खौफनाक सजा दी जा रही है. धोखा देने के बाद हत्याओं का प्रचलन बढ़ा है, जबकि परिजन भी खौफनाक सजा दे रहे हैं और अपनों को ही मौत के घाट उतार रहे हैं. दरअसल, हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने कई हत्याकांड का खुलासा किया है. जिसमें सबसे अधिक प्रेम प्रसंग में धोखा का मामला सामने आया है. जबकि कुछ ऑनर किलिंग के मामले सामने आये हैं.

प्रेम प्रसंग में हत्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण इसे दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं. कई घटनाओं में पुलिस की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. हत्या के बाद स्वरूप को बदला जाता है, जबकि कई मामलों में परिजन एफआईआर में गलत नाम को दर्ज करवा देते हैं.

जानकारी देतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केस स्टडी -01

30 सितंबर को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सांगबार में एक महिला की लोढा (पत्थर की वस्तु) से कूचकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद काफी हंगामा हुआ था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया था. महिला के प्रेमी संदीप ने बताया कि महिला उसे धोखा दे रही थी. जिस कारण उसने उसकी हत्या की थी.

केस स्टडी 02

14 अक्टूबर को पलामू पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र से एक 14 वर्षीय लड़की का शव तालाब से बरामद किया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार किया था. प्रेमी ने पुलिस को बताया था कि लड़की उसे धोखा दे रही थी और किसी और से बातचीत करती थी. वह मजदूरी के लिए बाहर गया था. इसी दौरान लड़की किसी और के संपर्क में आ गई थी.

केस स्टडी 03

पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में अगस्त के पहले सप्ताह में लातेहार के एक युवक की हत्या हुई थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. युवक की हत्या उसकी पत्नी नहीं करवाई थी, जबकि हत्याकांड को पत्नी के प्रेमी ने अंजाम दिया था. पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

केस स्टडी 04

पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में चार अगस्त को एक लड़का और एक लड़की का शव कुआं से बरामद हुआ था. दोनों की हत्या लड़की के परिजनों ने की थी और शवों को कुएं में फेंक दिया था. यह ऑनर किलिंग का मामला था. इस हत्याकांड में लड़की के पक्ष से पूरा परिवार शामिल था. पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

प्यार में धोखा और ऑनर किलिंग

पुलिस से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में मई महीने तक 39 हत्याएं हुई हैं. सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पलामू में 50 से अधिक हत्या हुई है. इनमें से 45 प्रतिशत से अधिक मामले प्रेम प्रसंग से हैं, जबकि दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा जमीन विवाद का है. पलामू में तीन महीने में प्रेम प्रसंग में आधा दर्जन से अधिक हत्या हुई है, जबकि तीन मामले ऑनर किलिंग से जुड़े हुए हैं.

इन दिनों पलामू में हत्याओं के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि प्रेम प्रसंग, धोखा और जमीन विवाद में हत्याएं हुई हैं. अधिकतर हत्या प्रेम प्रसंग और धोखा देने के कारण हुई है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजी है. लोगों से अपील है कि ऐसे मामलों में नजदीकी थाने और पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें. पुलिस उनकी काउंसलिंग करवाएगी. जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. प्रेम प्रसंग और पति-पत्नी के बीच विवाद होने के बाद वह महिला थाना भी जा सकते हैं. यह एक सामाजिक अपराध है. जिसके खिलाफ सभी के सहयोग की जरूरत है. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

ये भी पढ़ें-

बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पलामू में वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला?

मर्डर की सुपारी लेने वाले की ही हो गई हत्या, पलामू में वॉल पुट्टी मिस्त्री हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

LOVE BETRAYAL CASES IN PALAMU
REASONS FOR MURDERS
PALAMU POLICE REVEALED MURDERS CASE
पलामू में हत्याओं की वजह
MURDER IN LOVE BETRAYAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.