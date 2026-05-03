इश्क, इंतकाम और मर्डर; प्रेम प्रसंग में दोस्त का कर दिया खून, कहानी कर देगी हैरान
शामली के कांधला थाना क्षेत्र का मामला. एक ही युवती के प्रेम पड़े दो दोस्त बने जानी दुश्मन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : May 3, 2026 at 10:40 AM IST
शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से इश्क, इंतकाम और मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ तो सुनने वाले हैरान रह गए. हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि युवती का दूसरा प्रेमी निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
मामला शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली का है. यहां रहने वाला आशु शामली में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्य करता था. जिसकी शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर जाम लगा कर प्रदर्शन किया था. पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो घटनाक्रम की सच्चाई हैरान करने वाली निकली.
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आशु गांव की एक युवती से प्रेम करता था. इस प्रेम कहानी में शाहपुर के मोहल्ला गड़रियान का रहने वाला शंकर भी इनवाल्व था. शंकर भी उसी युवती पर नजर रखता था. हालांकि आशु और शंकर भी एक-दूसरे के परिचित थे. कुछ महीने पहले युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई थी. जिसमें आशु ने शंकर की बुरी तरह पिटाई कर दी थी. इसके बाद से शंकर रंजिश रखने लगा और आशु को ठिकाने लगाने का मन बना लिया. इसी प्लान के तहत शंकर ने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर आशु की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है. आकाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार काम कर रही है.
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