ETV Bharat / state

लिव-इन रिलेशनशिप में हत्या, बेटे की प्रेमिका को मारकर पिता ने लाश सेप्टिक टैंक में डाला, आरोपी अरेस्ट

लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव में सेप्टिक टैंक से लाश मिलने की खबर जैसे ही फैली, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. सेप्टिक टैंक में लाश होने की वजह से बॉडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी. गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले युवक ने लाश की पहचान अपनी प्रेमिका के रुप में की. पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला कि लापता युवती का नाम कामिनी निषाद है. युवती राजनांदगांव की रहने वाली थी.

कवर्धा: बेटे के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से नाराज पिता ने खौफनाक कदम उठा लिया. लोहारा थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने बेटे की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी पिता ने युवती की लाश को घर के सेप्टिक टैंक में छिपा दिया. युवती का जब कोई सुराग उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मिला, तब उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो सेप्टिक टैंक की भी तलाशी ली गई. पुलिस ने जैसे ही सेप्टिक टैंक को खोला उसमें से तेज दुर्गंध बाहर आई. पुलिस ने किसी तरह से शव को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला.

हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डाला

जांच के दौरान पुलिस ने जहल पटेल से कई बार पूछताछ की. हर बार जहल पटेल पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा था. जिससे पुलिस को उसपर शक हो गया. पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसका बेटा युवती के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था. इस बात को लेकर वो खफा था. युवती किसी और समाज से थी इस बात से भी वो नाराज था. बेटे का युवती से पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये साजिश रची और हत्या की वारदात को अंजाम दिया. लोहारा थाना पुलिस ने मृतक युवती के प्रेमी के पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

हैदराबाद में हुई थी दोनों की मुलाकात

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मृतक युवती कामिनी और युवक भोजराम पटेल हैदराबाद में साथ में काम करते थे. काम के दौरान ही दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. कुछ महीने बाद ही दोनों शादी के इरादे से अपने गांव कवर्धा के बांधाटोला आए. युवती दूसरी जाति से थी लिहाजा युवक के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे. परिवार वालों को डर था कि इस शादी से समाज में उनकी बदनामी होगी.



ऐसे रची हत्या की साजिश

आरोपी जहल पटेल ने बताया कि उसने 7 नवंबर को अपने बेटे को किसी बहाने से घर से दूर भेज दिया. बेटा जब घर से चला गया तो उसने युवती कामिनी को पहले जबरन जहरीली दवा पिला दी, फिर उसकी हत्या कर दी. शव को छिपाने के इरादे से आरोपी ने युवती की लाश को घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया. सेप्टिक टैंक में लाश डालने के बाद आरोपी ने टैंक को सीमेंट से प्लास्टर कर दिया.



लोहारा पुलिस ने कराया डीएनए टेस्ट

आरोपी का बेटा जब घर लौटा तो उसने युवती के बारे में पूछताछ की. पिता ने बताया कि युवती घर छोड़कर भाग गई है. दुखी बेटे ने युवती की तलाश शुरू की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. थक हारकर बेटे ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोहारा थाने में दर्ज कराई. इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सुराग मिला कि आरोपी जहल पटेल ने ही युवती को गायब किया है. पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर आरोपी पिता से पूछताछ शुरू की. पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो आरोपी टूट गया. उसने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर उसका डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट से पता चल गया कि गायब युवती की लाश ही सेप्टिक टैंक से मिली है.



कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन, CM साय ने रवेली में कॉलेज खोलने की भी घोषणा की

कवर्धा में 10.73 करोड़ की लागत से बनेगा गौरव पथ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

कबीर कुटी विवाद ने पकड़ा तूल, बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग, कबीर पंथ के सैकड़ों लोग पहुंचे कवर्धा SP कार्यालय