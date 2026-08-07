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रायपुर में लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर, बीएड छात्रा की हत्या का आरोपी अरेस्ट, शक बना हत्या की वजह

रायपुर: रायपुर के थाना मुजगहन क्षेत्र अंतर्गत बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लिव-इन में रह रही एक 22 वर्षीय बीएड छात्रा की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी. आरोपी ने मृतिका पर किसी अन्य लड़के से बातचीत करने का शक होने पर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

क्या है मामला ?

मृतिका भारती नेताम कांकेर जिले के कोकपुर की रहने वाली थी, जो रायपुर के विकास महाविद्यालय से बीएड की पढ़ाई कर रही थी. वहीं आरोपी सावंत बघेल कोंडागांव निवासी है. आरोपी रायपुर के रावतपुरा सरकार महाविद्यालय (धनेली) से डीईएलईडी की पढ़ाई कर रहा था. साल 2025 में इंटर्नशिप के दौरान दोनों की पहचान हुई. इसके बाद दोनों बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ब्लॉक नं. 9, LIG मकान नं. 141 में पिछले 6 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.

बीएड छात्रा की हत्या का आरोपी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शक बनी हत्या की वजह

मृतिका ने अपनी बहन देविका नेताम को फोन पर कई बार बताया था कि आरोपी सावंत बघेल उस पर दूसरे लड़के से बात करने पर शक करता है. इस दौरान उसके साथ सावंत मारपीट भी करता है. पुलिस के मुताबिक 04 अगस्त 2026 की रात मृतिका भारती ने अपनी बहन देविका को फोन पर रोते हुए बताया कि आरोपी ने मारपीट की है. वो तुरंत कोकपुर वापस आना चाहती थी. इसके लिए उसने पैसों की मांग की. बहन ने रात में ही उसके फोन-पे पर 3000 रुपये ट्रांसफर किए थे. पैसे ट्रांसफर करने के कुछ घंटे बाद परिजनों को सूचना मिली कि भारती को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल लाया गया है.जब सुबह परिजन कांकेर से मेकाहारा पहुंचे तो पता चला कि भारती की मृत्यु हो चुकी है.