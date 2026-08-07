रायपुर में लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर, बीएड छात्रा की हत्या का आरोपी अरेस्ट, शक बना हत्या की वजह
बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीएड छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 1:26 PM IST
रायपुर: रायपुर के थाना मुजगहन क्षेत्र अंतर्गत बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लिव-इन में रह रही एक 22 वर्षीय बीएड छात्रा की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी. आरोपी ने मृतिका पर किसी अन्य लड़के से बातचीत करने का शक होने पर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
क्या है मामला ?
मृतिका भारती नेताम कांकेर जिले के कोकपुर की रहने वाली थी, जो रायपुर के विकास महाविद्यालय से बीएड की पढ़ाई कर रही थी. वहीं आरोपी सावंत बघेल कोंडागांव निवासी है. आरोपी रायपुर के रावतपुरा सरकार महाविद्यालय (धनेली) से डीईएलईडी की पढ़ाई कर रहा था. साल 2025 में इंटर्नशिप के दौरान दोनों की पहचान हुई. इसके बाद दोनों बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ब्लॉक नं. 9, LIG मकान नं. 141 में पिछले 6 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.
शक बनी हत्या की वजह
मृतिका ने अपनी बहन देविका नेताम को फोन पर कई बार बताया था कि आरोपी सावंत बघेल उस पर दूसरे लड़के से बात करने पर शक करता है. इस दौरान उसके साथ सावंत मारपीट भी करता है. पुलिस के मुताबिक 04 अगस्त 2026 की रात मृतिका भारती ने अपनी बहन देविका को फोन पर रोते हुए बताया कि आरोपी ने मारपीट की है. वो तुरंत कोकपुर वापस आना चाहती थी. इसके लिए उसने पैसों की मांग की. बहन ने रात में ही उसके फोन-पे पर 3000 रुपये ट्रांसफर किए थे. पैसे ट्रांसफर करने के कुछ घंटे बाद परिजनों को सूचना मिली कि भारती को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल लाया गया है.जब सुबह परिजन कांकेर से मेकाहारा पहुंचे तो पता चला कि भारती की मृत्यु हो चुकी है.
परिवार ने दर्ज की शिकायत
भारती की मौत के बाद मुजगहन थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत अपराध क्रमांक 182/2026 दर्ज कर लिया है.पुलिस ने आरोपी को 05 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की कानूनी विवेचना जारी है.मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा है.
जांच के दौरान मृतिका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए. बायीं आंख के नीचे कनपटी पर खरोंच और चोट, गर्दन के पीछे और ठुड्डी पर खून के काले धब्बे जमे थे. पूछताछ और विवेचना के दौरान आरोपी सावंत बघेल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया - जांच अधिकारी
आरोपी ने पुलिस को बताया कि बेडरूम में विवाद के दौरान उसने गुस्से में भारती का गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद वह अपने साथियों की मदद से उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था.पहले उसे व्यंकटेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था,लेकिन बाद में मामला गंभीर होने के कारण उसे मेकाहारा ले जाया गया.जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृत्यु के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.
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