10 साल बाद दादा की हत्या का बदला, पोते ने आरोपी के बेटे को चाकू गोदकर मार डाला
लखीसराय में 10 पूर्व हत्याकांड का बदला पोते ने लिया. उसने आरोपी के बेटे की चाकू गोकदर हत्या कर दी.
Published : January 21, 2026 at 1:32 PM IST
लखीसराय: 'घर से चाय पीने के लिए दुकान आ रहे थे, इसी दौरान देखा कि मेरे भतीजे को रुदल यादव और उसके पुत्र मिलकर मार रहे हैं. चाकू से हमला कर फरार हो गए. आनन-फानन में अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.' लखीसराय सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे मृतक के चाचा नंदन यादव इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाए. उनके चेहरे पर भतीजे की हत्या का खौफ साफ झलक रहा था.
सुबह-सुबह हत्या: दरअसल, यह घटना जिले के किऊल थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव का है. बुधवार की सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच एक किशोर की हत्या कर दी गयी. मृतक की पहचान गौरव कुमार (16) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार हत्या करने वाले में कुछ युवक और एक नाबालिग शामिल हैं, जिसमें नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है.
दादा की हत्या का बदला: घटना के बारे में लखीसराय डीएसपी शिवम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है. डीएसपी के अनुसार जिस नाबालिग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उसके दादा की हत्या पिछले 10 साल पूर्व कर दी गयी थी. इसमें मृतक गौरव के पिता आरोपी थे, जो जेल भी गए थे. इसी हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है.
"पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किशोर को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है. एक नाबालिग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इसकी जांच की जा रही है." -शिवम कुमार, डीएसपी, लखीसराय
घटना से लोगों में आक्रोश: इधर, इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. बताया कि आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है.
ये भी पढ़ें: