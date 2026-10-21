विजयादशमी पर डांस विवाद में युवक का मर्डर, रावण दहन के दौरान खूनी खेल से हड़कंप
कोरबा में कुछ युवकों ने एक युवक का मर्डर कर दिया. दहशरे पर हुई इस वारदात से हर कोई सन्न है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 5:46 PM IST
कोरबा: जिले में विजयादशमी के पावन पर्व पर रावण दहन के दौरान एक गंभीर आपराधिक वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया. मामूली विवाद के बाद मुड़ापार के दशहरा मैदान में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है. इससे इलाके में सनसनी फैल गई, देर रात हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने रात भर सर्च अभियान चलाया और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. मृतक युवक मूलतः बिहार का रहने वाला है, जिसके पिता रेलवे के कर्मचारी हैं और रेलवे कॉलोनी में ही निवास करते हैं. जबकि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मुड़ापार क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं.
कोरबा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात
शहर के बीचो-बीच रिहायशी और भीड़ वाले इलाके में इस तरह की वारदात ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. त्योहार के दिनों में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के दावे किये थे. लेकिन इस बीच हत्या की एक बड़ी वारदात घट गई है, जिससे कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक के सवाल उठ रहा है.
जानिए किस वजह से हुई हत्या ?
थाना कोतवाली के मानिकपुर चौकी अंतर्गत दशहरा मैदान की पीछे गली में यह हत्या की वारदात हुई है.इसमें राहुल कुमार उर्फ गोल्डन नामक लड़के की मौत हो गई है. हत्या की वारदात की शुरुआत साउंड सिस्टम से शुरू हुई है. मुड़ापार मैदान में कुछ युवक डांस कर रहे थे और इसमें धक्कामुक्की हो गई. जिसमें राहुल कुमार ने बिट्टू चौहान को कथित तौर पर धक्का दिया और उससे हाथापाई की. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद राहुल को पीछे के गली में ले जाकर मारपीट की गयी. आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
चाकू से शरीर पर 6 जगह वार
मृतक के शरीर पकर 6 अलग-अलग जगह चाकू से वार किए जाने का निशान है. मारपीट के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें राहुल की मौत हो गई है. 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें बिट्टू चौहान, सिप्पू चौहान और विजय चौहान को गिरफ्तार किया गया है. एक अन्य आरोपी फरार है. जिसकी तलाश जारी है.मृतक और आरोपी सभी युवकों की उम्र 25 वर्ष के आसपास बताई गई है.
त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ओर जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में रावण दहन का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा था और लोग उत्सव में डूबे थे, वहीं इस बीच घटी इस खौफनाक वारदात ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आए.
कोरबा पुलिस ने सुरक्षा की सख्त
घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का बारीकी से मुआयना किया और मातहतों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. इलाके में तनाव और सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित बनी रहे.
तीन आरोपी गिरफ्तार
एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि मुड़ापार दशहरा मैदान के पीछे वाली गली में हत्या की वारदात हुई है. राहुल नामक युवक की हत्या 3 से 4 युवकों ने मिलकर की है. धारदार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ है. डांस करने के दौरान मामूली विवाद पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. इसमें तीन आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, एक आरोपी फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है. कोरबा पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.