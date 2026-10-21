ETV Bharat / state

विजयादशमी पर डांस विवाद में युवक का मर्डर, रावण दहन के दौरान खूनी खेल से हड़कंप

कोरबा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV BHARAT )

कोरबा: जिले में विजयादशमी के पावन पर्व पर रावण दहन के दौरान एक गंभीर आपराधिक वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया. मामूली विवाद के बाद मुड़ापार के दशहरा मैदान में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है. इससे इलाके में सनसनी फैल गई, देर रात हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने रात भर सर्च अभियान चलाया और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. मृतक युवक मूलतः बिहार का रहने वाला है, जिसके पिता रेलवे के कर्मचारी हैं और रेलवे कॉलोनी में ही निवास करते हैं. जबकि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मुड़ापार क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं.

कोरबा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात शहर के बीचो-बीच रिहायशी और भीड़ वाले इलाके में इस तरह की वारदात ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. त्योहार के दिनों में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के दावे किये थे. लेकिन इस बीच हत्या की एक बड़ी वारदात घट गई है, जिससे कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक के सवाल उठ रहा है.