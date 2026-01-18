ETV Bharat / state

घूरकर देखा तो मार डाला, धमतरी के केरेगांव में हुए हत्याकांड का खुलासा

धमतरी: भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान कई बार शार्ट टेम्पर्ड हो जाता है. अचानक आए गुस्से को काबू न कर पाने के कारण, कई बार हालात बिगड़ जाते हैं. मामूली वाद विवाद हिंसक रुप ले लेता है. लोग हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूकते. इंसान का जब गुस्सा उतरता है, तब उसे पता चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है. कुछ ऐसा ही हुआ केरेगांव में. जहां तीन लोगों ने एक शख्स की हत्या महज इस बात के लिए कर दी कि उसने उन तीनों को घूरकर कर देखा था.

घूरकर देखा तो हत्या कर दी

दरअसल पूरा मामला साल 2024 का है. मृतक युवक पंकज ध्रुव पिकअप वाहन चलाता था. गाड़ी चलाने से जो पैसे उसे मिलते थे उसी से उसका परिवार चलता था. वारदात वाले दिन भी वो गाड़ी लेकर काम पर निकला था. तभी रास्ते में तीन लोग शराब के नशे में नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क पार कर रहे थे. मृतक ड्राइवर ने बस उनको देखा भर था. तीनों शराबी इस बात से नाराज थे कि उनको पिकअप वाहन चालक ने घूरकर क्यों देखा. तीनों लोगों ने पिकअप वाहन चालक को रोककर उसके साथ विवाद किया. गुस्सा बढ़ने पर तीनों ने पिकअप ड्राइवर पंकज ध्रुव की हत्या चाकू मारकर कर दी.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा