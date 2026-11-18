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गुलेल से पत्थर मारने पर विवाद, डंडे से पीट पीटकर शख्स की हत्या

कवर्धा पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कबीरधाम: कुकदुर थाना क्षेत्र में गुलेल से पत्थर मारने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों ने डंडे से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण इतवारी बैगा की मौत हो गई. कुकदुर पुलिस ने पति पत्नी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

कुकदुर थाना क्षेत्र की घटना पुलिस ने बताया कि यह घटना ग्राम डेंगुरजाम की है. मोहन बैगा, उसकी पत्नी आमबाई उर्फ रामबाई बैगा और बेटे रामदयाल बैगा का अपने ही गांव के इतवारी बैगा से गुलेल से पत्थर मारने की बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और तीनों ने इतवारी बैगा पर डंडे से हमला कर दिया. मारपीट में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई.