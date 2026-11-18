गुलेल से पत्थर मारने पर विवाद, डंडे से पीट पीटकर शख्स की हत्या
कवर्धा मे मामूली बात पर मर्डर हुआ है. पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:45 PM IST
कबीरधाम: कुकदुर थाना क्षेत्र में गुलेल से पत्थर मारने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों ने डंडे से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण इतवारी बैगा की मौत हो गई. कुकदुर पुलिस ने पति पत्नी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
कुकदुर थाना क्षेत्र की घटना
पुलिस ने बताया कि यह घटना ग्राम डेंगुरजाम की है. मोहन बैगा, उसकी पत्नी आमबाई उर्फ रामबाई बैगा और बेटे रामदयाल बैगा का अपने ही गांव के इतवारी बैगा से गुलेल से पत्थर मारने की बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और तीनों ने इतवारी बैगा पर डंडे से हमला कर दिया. मारपीट में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही थाना कुकदुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मोहन बैगा (45), उसकी पत्नी आमबाई उर्फ रामबाई बैगा (40) और बेटे रामदयाल बैगा (20) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. अपराध में शामिल पाए जाने पर तीनों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
कवर्धा के एएसपी का बयान
एएसपी कवर्धा हेमसागर सिदार ने बताया कि यह मामला थाना कुकदुर क्षेत्र का है. 17 नवंबर को आरोपी मोहन बैगा, आमबाई और रामदयाल ने विवाद और रंजिश के बाद इतवारी बैगा की लाठी डंडा से मारकर हत्या की गई. थाना कुकदुर में अपराध दर्ज कर जांच की गई. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.