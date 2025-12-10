बिहार में युवक की पीट पीटकर हत्या, दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर प्रदर्शन, तीन थानों की पुलिस पहुंची
कैमूर में युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-कोलकाता हाईवे को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिए.
Published : December 10, 2025 at 8:33 AM IST|
Updated : December 10, 2025 at 9:22 AM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर में हत्या का मामला सामने आया है. एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी. घटना जिले के मोहनिया थाने से 100 मीटर की दूरी पर वार्ड नंबर 12 की है. घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-कोलकाता हाईवे को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिए.
मंगलवार दोपहर की घटना: बताया जाता है कि मोहनिया नगर के वार्ड 12 में खुर्शीद गद्दी के 28 वर्षीय पुत्र सलीम अली कि मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे पीट पीट कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए. जैसी ही लोगों को जानकारी मिली, आक्रोशित हो गए और शव को उठाने से मना करने लगे. गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे.
तीन थानों को पुलिस तैनात: लोगों द्वारा दिल्ली-कोलकाता हाईवे को जाम करने की सूचना मिलते ही मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार के साथ तीन थाने की पुलिस पहुंची. भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया. डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृश्य हत्या की गई है. आरोपियों को नामजद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
घटनास्थल से साक्ष्य बरामद: डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल से एक बांस बरामद किया गया है. मिट्टी या सीमेंट के कुछ बर्तन भी टूटे हुए मिले हैं. उसको साक्ष्य के तौर पर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, इसके बाद घटना का कारण पता चलेगा.
"परिवार के बयान के अनुसार कुछ लोगों का नाम बताया गया है. उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर छापेमारी की जा रही है. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा जा रहा है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा." -प्रदीप कुमार, डीएसपी मोहनिया
घटना के बाद स्थानीय याहिया खां ने कहा कि पूरी तरह जंगल राज है. दिनदहाड़े हत्या हो रही है. हम लोग प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग शव उठने नहीं देंगे. हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हो गए हैं.
ये भी पढ़ें: बिहार में RJD नेता को भून डाला, सीने में मारी तीन गोली