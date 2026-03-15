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बिहार में अपराधी बेखौफ, पत्नी के सामने पति को गोलियों से भूना

कैमूर: बिहार के कैमूर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधी ने पत्नी के सामने पति को गोलियों से छलनी कर दिया. घटना जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के महिला गांव की है. दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान विष्णु कांत मिश्रा (55) के रूप में हुई है.

तीन गोलियां मारी: स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विष्णु कांत मिश्रा को तीन गोलियां मारी गई. एक गाल में, एक सीने में और एक गोली पीठ लगी है. यह घटना उस समय हुई जब मृतक अपनी पत्नी को उसके मायके भेजने के लिए ऑटो में बैठा रहा था. पत्नी के पिता का हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए मायके भेज रहे थे.

पत्नी के सामने मारी गोली: पत्नी को ऑटो में बैठा रहा था तभी उसे गोली मार दी गयी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मृतक के भाई ने बताया कि साजिश के तहत गोली मारी गई है. उन्होंने गांव के ही अमित कुमार दुबे पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.