ETV Bharat / state

जींद में महिला की हत्या, नन्दोई ने महिला के मुंह में जबरन ठूंसी सल्फास की डोज, पुलिस कर रही जांच

जींद: हरियाणा के जींद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गांव बेरीखेड़ा में जीजा ने साले की पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने महिला को जबरन सल्फास खिलाकर जान से मार दिया. घटना के दौरान मृत महिला का पति बाहर गया था. वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृत महिला के पति की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. मामले में पुलिस जांच जारी है.

घर में घुसकर वारदात: गांव बेरीखेड़ा निवासी अशोक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "गत 13 अक्टूबर को वह काम के सिलसिले में बाहर गया था हुआ था. घर में उसकी पत्नी मंजू (32) अकेली थी. पीछे से उसका जीजा संदीप उसके घर पर आया. घर में आरोपी, मंजू से झगड़ा करने लगा. इस दौरान आरोपी ने महिला के मुंह में जबरन सल्फास ठूंस दी. घटना के दौरान इत्तफाकिया उसकी साली की लड़की मौके पर पहुंच गई. लड़की ने जैसे ही शोर मचाना शुरू किया, तो आरोपी मौके से फरार हो गया. आरोपी संदीप फतेहाबाद में गांव कमालपुर का निवासी है".

पुलिस कर रही जांच: आसपास के लोगों ने उसकी पत्नी को उपचार के लिए सफीदों के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उपचार के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, हालातों का जायजा लिया और शव कब्जे में लिया. फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. जांच अधिकारी आशीष ने बताया कि "मृत महिला के पति ने अपने जीजा पर पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं. मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है."